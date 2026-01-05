https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abd-baskan-yardimcisi-jd-vancein-evine-saldiri-duzenlendi-1-kisi-gozaltinda-1102495332.html

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırı düzenlendi: 1 kişi gözaltında

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırı düzenlendi: 1 kişi gözaltında

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio’daki konutunda yaşanan olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay sırasında Vance... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Federal bir kolluk kuvveti kaynağına göre, JD Vance’in Ohio’daki konutunda yaşanan olayın ardından bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.Aile evde değildiYetkilinin verdiği bilgiye göre, olay anında Vance ailesi evde bulunmuyordu. Ön raporlar, gözaltına alınan kişinin konuta girdiğine dair bir emareye işaret etmiyor.Pencerelerde hasarYerel medya tarafından yayımlanan fotoğraflarda, konutun pencerelerinde hasar olduğu görüldü. Ancak bu aşamada hasarın nasıl ve hangi koşullarda oluştuğu netlik kazanmış değil.Hedef olup olmadığı araştırılıyorCNN’e konuşan bir emniyet yetkilisi, soruşturmanın, şüphelinin JD Vance’i ya da ailesini hedef alıp almadığını da kapsadığını belirtti.Beyaz Saray ve Gizli Servis temastaCNN, olayla ilgili ayrıntılar için Beyaz Saray ve ABD Gizli Servisi ile temasa geçildiğini aktardı.

