ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırı düzenlendi: 1 kişi gözaltında
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırı düzenlendi: 1 kişi gözaltında
14:59 05.01.2026 (güncellendi: 15:00 05.01.2026)
© AP Photo / Alex BrandonJD Vance
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio’daki konutunda yaşanan olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay sırasında Vance ailesinin evde olmadığını ve şüphelinin konuta girdiğine dair bulgu bulunmadığını açıkladı. Hasar tespitine ilişkin inceleme sürüyor.
ABD Federal bir kolluk kuvveti kaynağına göre, JD Vance’in Ohio’daki konutunda yaşanan olayın ardından bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile evde değildi

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, olay anında Vance ailesi evde bulunmuyordu. Ön raporlar, gözaltına alınan kişinin konuta girdiğine dair bir emareye işaret etmiyor.

Pencerelerde hasar

Yerel medya tarafından yayımlanan fotoğraflarda, konutun pencerelerinde hasar olduğu görüldü. Ancak bu aşamada hasarın nasıl ve hangi koşullarda oluştuğu netlik kazanmış değil.

Hedef olup olmadığı araştırılıyor

CNN’e konuşan bir emniyet yetkilisi, soruşturmanın, şüphelinin JD Vance’i ya da ailesini hedef alıp almadığını da kapsadığını belirtti.

Beyaz Saray ve Gizli Servis temasta

CNN, olayla ilgili ayrıntılar için Beyaz Saray ve ABD Gizli Servisi ile temasa geçildiğini aktardı.
