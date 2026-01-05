https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/-brigitte-macrona-yonelik-siber-zorbalik-suclamasinda-10-kisiye-mahkumiyet-1102490307.html
Brigitte Macron’ın 'erkek olduğunu' iddia eden 10 kişiye mahkumiyet
Mahkeme, sanıklar hakkında siber zorbalık farkındalık eğitiminden 8 aya kadar ertelenmiş hapis cezasına uzanan yaptırımlar uyguladı. Gerekçede, Brigitte Macron'u hedef alan ve 'özellikle aşağılayıcı, hakaret içeren ve kötü niyetli' ifadelerle 'trans kimlik' ve 'pedo suçluluk' yönünde asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu vurgulandı. 'Erkek olduğu' iddialarıSanıklar arasında 41 ile 65 yaşları arasında sekiz erkek ve iki kadın bulunuyor. Savcılığa göre sanıklar, Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu yönündeki yalan iddiaları yaydı ve çift arasındaki 24 yıllık yaş farkını 'pedofiliyle ilişkilendirdi.' Bazı paylaşımların on binlerce kez görüntülendiği belirtildi. Brigitte Macron, Ekim ayında iki gün süren duruşmalara katılmadı. Ancak pazar günü TF1 kanalına konuşan Macron, hukuki süreci 'tacizle mücadelede örnek oluşturmak' için başlattığını söyledi. Dava, Brigitte Macron'un 'Jean-Michel Trogneux' adıyla doğduğu yönündeki komplo teorilerinin yıllardır dolaşımda olmasının ardından geldi. Bu isim, gerçekte Brigitte Macron'un erkek kardeşine ait. Macron çifti ayrıca ABD'de, influencer Candace Owens hakkında iftira davası açtı. Lisede öğretmeniydi2007'den bu yana evli olan Macron çifti, ilk kez Emmanuel Macron'un öğrenci, Brigitte Macron'un öğretmen olduğu lisede tanıştı. Brigitte Macron, eşinden 24 yaş büyük ve o dönemde Brigitte Auzière soyadını taşıyan, üç çocuk annesi evli bir öğretmendi. Emmanuel Macron (48), 2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı.
Brigitte Macron’ın 'erkek olduğunu' iddia eden 10 kişiye mahkumiyet
13:29 05.01.2026 (güncellendi: 13:45 05.01.2026)
Paris’te bir mahkeme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’a yönelik çevrim içi ortamda yürütülen ve cinsiyeti ile cinsel yönelimine dair asılsız iddialar içeren paylaşımlar nedeniyle 10 kişiyi ‘siber zorbalık’ suçundan suçlu buldu
Mahkeme, sanıklar hakkında siber zorbalık farkındalık eğitiminden 8 aya kadar ertelenmiş hapis cezasına uzanan yaptırımlar uyguladı.
Gerekçede, Brigitte Macron’u hedef alan ve ‘özellikle aşağılayıcı, hakaret içeren ve kötü niyetli’ ifadelerle ‘trans kimlik’ ve ‘pedo suçluluk’ yönünde asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu vurgulandı.
Sanıklar arasında 41 ile 65 yaşları arasında sekiz erkek ve iki kadın bulunuyor. Savcılığa göre sanıklar, Cumhurbaşkanı’nın eşinin erkek olarak doğduğu yönündeki yalan iddiaları yaydı ve çift arasındaki 24 yıllık yaş farkını 'pedofiliyle ilişkilendirdi.'
Bazı paylaşımların on binlerce kez görüntülendiği belirtildi. Brigitte Macron, Ekim ayında iki gün süren duruşmalara katılmadı. Ancak pazar günü TF1 kanalına konuşan Macron, hukuki süreci ‘tacizle mücadelede örnek oluşturmak’ için başlattığını söyledi.
Dava, Brigitte Macron’un ‘Jean-Michel Trogneux’ adıyla doğduğu yönündeki komplo teorilerinin yıllardır dolaşımda olmasının ardından geldi. Bu isim, gerçekte Brigitte Macron’un erkek kardeşine ait.
Macron çifti ayrıca ABD’de, influencer Candace Owens hakkında iftira davası açtı.
2007’den bu yana evli olan Macron çifti, ilk kez Emmanuel Macron’un öğrenci, Brigitte Macron’un öğretmen olduğu lisede tanıştı.
Brigitte Macron, eşinden 24 yaş büyük ve o dönemde Brigitte Auzière soyadını taşıyan, üç çocuk annesi evli bir öğretmendi. Emmanuel Macron (48), 2017’den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı.