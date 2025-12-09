https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/brigitte-macrondan-feminist-aktivistlere-hakaret-aptal-kalklar-1101666337.html

Brigitte Macron'dan feminist aktivistlere hakaret: 'Aptal kal**klar'

Brigitte Macron'dan feminist aktivistlere hakaret: 'Aptal kal**klar'

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, tacizle suçlanan bir komedyenin gösterisini protesto eden feminist aktivistler için 'aptal kal**klar' ifadesini... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Fransa'da Cumhurbaşkanı eşi Brigitte Macron'un sarf ettiği küfürlü sözler siyasi bir fırtınaya dönüştü. First Lady Macron, daha önce tecavüzle suçlanan komedyen Ary Abittan'ın gösterisini protesto eden feminist aktivistler için kullandığı 'aptal kal**klar' ifadesinin yer aldığı bir görüntü nedeniyle feminist grupların ve siyasetçilerin tepkisiyle karşılaştı. First Lady'den komedyene destekYerel medyada yayınlanan bir görüntüye göre, Brigitte Macron pazar günü kızı Tiphaine Auziere ile birlikte komedyen Abittan'ın gösterisine gitti ve sahne arkasında sanatçıyla sohbet etti. Görüntülerde Abittan'ın "Korkuyorum" dediği, Brigitte Macron'un ise esprili bir üslupla "Eğer içerde aptal kal**klar varsa onları çıkarırız" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.Elysee'den açıklama: 'Yöntemi eleştirdi'Brigitte Macron'un sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Brigitte Macron'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Brigitte Macron'un amacının sanatçıyı sakinleştirmek olduğu savunuldu. Açıklamada, "Görüntülerin de gösterdiği gibi, Bayan Macron'un tek niyeti, sahne öncesi 'korkuyorum' diyen bir sanatçıyı rahatlatmaktı. Hiçbir şekilde bir davaya saldırmıyor. Ancak, cumartesi gecesi olduğu gibi, bir sanatçının sahne almasını engelleyen radikal yöntemleri onaylamıyor" denildi.

