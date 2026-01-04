https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/yunanistan-hava-sahasi-kapandi-tum-havalimaninlarina-inisler-ve-kalkislar-iptal-edildi-1102472405.html
Yunanistan hava sahası kapandı: Tüm havalimanlarında inişler ve kalkışlar iptal edildi
Yunanistan hava sahası kapandı: Tüm havalimanlarında inişler ve kalkışlar iptal edildi
Yunanistan'da hava sahası kapandı. Basına yansıyan bilgilere göre meydana gelen geniş çaplı arıza sebebiyle kule ve uçaklar arasında iletişim koptu. Ülkedeki tüm havalimanları iniş ve kalkışlara kapandı.
Yunanistan’ın hava sahası, sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde hava trafiğini durduruldu. Uçuş güvenliği gerekçesiyle kalkışlar askıya alınırken, çok sayıda uluslararası sefer iptal edildi ya da geri döndürüldü.Basına yansıyan bilgilere göre teknik arıza sebebiyle kule ve uçaklar arasında iletişim, tamamen kesildi.
Yunanistan hava sahası kapandı: Tüm havalimanlarında inişler ve kalkışlar iptal edildi
14:08 04.01.2026 (güncellendi: 14:16 04.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Yunanistan'da hava sahası kapandı. Basına yansıyan bilgilere göre meydana gelen geniş çaplı arıza sebebiyle kule ve uçaklar arasında iletişim koptu. Ülkedeki tüm havalimanları iniş ve kalkışlara kapandı.
Yunanistan’ın hava sahası, sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde hava trafiğini durduruldu. Uçuş güvenliği gerekçesiyle kalkışlar askıya alınırken, çok sayıda uluslararası sefer iptal edildi ya da geri döndürüldü.
Basına yansıyan bilgilere göre teknik arıza sebebiyle kule ve uçaklar arasında iletişim, tamamen kesildi.