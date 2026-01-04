https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/yemende-guney-gecis-konseyi-riyaddaki-konferansa-katilacaklarini-acikladi-1102468788.html

Yemen’de Güney Geçiş Konseyi Riyad’daki konferansa katılacaklarını açıkladı

GGK'den yapılan yazılı açıklamada, bu çağrının "Riyad'ın başta güney meselesi olmak üzere siyasi meselelerin ele alınmasında akılcı bir seçenek olarak diyaloğu desteklediğini gösteren önemli bir adım" olduğu belirtildi.Bu çağrının GGK'nin "kuruluşundan bu yana benimsediği ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğu tek araç olarak gören yaklaşımın bir yansıması" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan'ın çağrısının, 2 Ocak 2026'da yayımladıkları siyasi bildirinin içeriğiyle ve güney halkının meselesine adil bir çözüm sunacak ciddi bölgesel ve uluslararası himaye sağlamaya yönelik çabalarıyla örtüştüğü" kaydedildi.Açıklamada, "ciddi bir diyaloğun, güney halkının iradesinin tanınmasından başlaması, açık bir zaman çerçevesine ve tam uluslararası güvencelere dayanması gerektiği" vurgulandı.Cuma günü duyurulan Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılmasına ilişkin halk oylaması yapılması konusundaki ısrarını sürdüren GGK, "Özgür bir halk oylamasının, gelecekteki her türlü siyasi öneri veya çözümün nihai belirleyicisi olacağını" kaydetti.

