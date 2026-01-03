https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/fico-venezuella-operasyonu-ikinci-dunya-savasi-sonrasi-duzenin-cokusunun-kaniti-1102466092.html

Fico: Venezüella operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin çöküşünün kanıtı

Fico: Venezüella operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin çöküşünün kanıtı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD'nin Venezüela'ya yönelik askeri operasyonunun İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzenin çözülüşünü... 03.01.2026

Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’daki askeri operasyonunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeninin fiilen çöktüğünü gösterdiğini belirterek, uluslararası hukukun işlemediğini ve gücün, BM Güvenlik Konseyi yetkisi olmaksızın kullanıldığını söyledi.Slovakya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin Washington’un bu adımına nasıl tepki vereceğinin de önemli bir gösterge olacağını vurgulayarak, “AB’nin bu operasyona nasıl tepki vereceği merak konusu: Ya kınayacak ya da, her zamanki gibi, ikiyüzlü davranmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

