Fico: Venezüella operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin çöküşünün kanıtı
Fico: Venezüella operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin çöküşünün kanıtı
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD'nin Venezüela'ya yönelik askeri operasyonunun İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzenin çözülüşünü... 03.01.2026
Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’daki askeri operasyonunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeninin fiilen çöktüğünü gösterdiğini belirterek, uluslararası hukukun işlemediğini ve gücün, BM Güvenlik Konseyi yetkisi olmaksızın kullanıldığını söyledi.Slovakya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin Washington’un bu adımına nasıl tepki vereceğinin de önemli bir gösterge olacağını vurgulayarak, “AB’nin bu operasyona nasıl tepki vereceği merak konusu: Ya kınayacak ya da, her zamanki gibi, ikiyüzlü davranmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
22:52 03.01.2026
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD’nin Venezüela’ya yönelik askeri operasyonunun İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzenin çözülüşünü gözler önüne serdiğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’daki askeri operasyonunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeninin fiilen çöktüğünü gösterdiğini belirterek, uluslararası hukukun işlemediğini ve gücün, BM Güvenlik Konseyi yetkisi olmaksızın kullanıldığını söyledi.
Uluslararası hukuk işlemiyor, askeri güç BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisi olmadan kullanılıyor ve büyük ve güçlü olan herkes, çıkarlarını savunurken canının istediğini yapıyor.
Slovakya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin Washington’un bu adımına nasıl tepki vereceğinin de önemli bir gösterge olacağını vurgulayarak, AB’nin bu operasyona nasıl tepki vereceği merak konusu: Ya kınayacak ya da, her zamanki gibi, ikiyüzlü davranmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
