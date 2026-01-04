https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuellada-delcy-rodriguez-gecici-devlet-baskani-oldu-1102469384.html

Venezüella'da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu

Venezüella'da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu

Sputnik Türkiye

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-04T10:26+0300

2026-01-04T10:26+0300

2026-01-04T10:26+0300

dünya

abd

delcy rodriguez

nicolas maduro

abd

venezuela

caracas

yüksek adalet mahkemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/12/1043051586_0:211:4418:2696_1920x0_80_0_0_67a83d57aa2070ca85e5e272c4dce94e.jpg

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezüella Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/trump-maduronun-kacirilmasindan-sonraki-ilk-fotografini-yayinladi-1102463378.html

abd

venezuela

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, delcy rodriguez, nicolas maduro, abd, venezuela, caracas, yüksek adalet mahkemesi