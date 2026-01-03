Türkiye
Donald Trump: Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elimizde tutacağız
DÜNYA
Trump, Maduro’nun kaçırılmasından sonraki ilk fotoğrafını yayınladı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraf, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da yayınlandı. Trump’ın açıklamasına göre, fotoğrafta görülen kişi Nicolas Maduro ve görüntü, ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinin güvertesinde çekildi.Maduro’nun üzerinde gri bir eşofman takımı ve siyah bir maske bulunuyor. Fotoğrafın, Maduro’nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasından kısa bir süre sonra çekildiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Amerikan güçlerince yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafını Truth Social platformunda paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraf, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da yayınlandı.
Trump’ın açıklamasına göre, fotoğrafta görülen kişi Nicolas Maduro ve görüntü, ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinin güvertesinde çekildi.
Maduro’nun üzerinde gri bir eşofman takımı ve siyah bir maske bulunuyor. Fotoğrafın, Maduro’nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasından kısa bir süre sonra çekildiği belirtildi.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
POLİTİKA
Donald Trump: Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elimizde tutacağız
19:42
