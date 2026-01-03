https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/trump-maduronun-kacirilmasindan-sonraki-ilk-fotografini-yayinladi-1102463378.html
Trump, Maduro’nun kaçırılmasından sonraki ilk fotoğrafını yayınladı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraf, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da yayınlandı. Trump’ın açıklamasına göre, fotoğrafta görülen kişi Nicolas Maduro ve görüntü, ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinin güvertesinde çekildi.Maduro’nun üzerinde gri bir eşofman takımı ve siyah bir maske bulunuyor. Fotoğrafın, Maduro’nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasından kısa bir süre sonra çekildiği belirtildi.
2026
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraf, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da yayınlandı.
Trump’ın açıklamasına göre, fotoğrafta görülen kişi Nicolas Maduro ve görüntü, ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinin güvertesinde çekildi.
Maduro’nun üzerinde gri bir eşofman takımı ve siyah bir maske bulunuyor. Fotoğrafın, Maduro’nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasından kısa bir süre sonra çekildiği belirtildi.