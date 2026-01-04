Venezüella Savunma Bakanı: ABD'li askerler güvenlik görevlilerinin çoğunu öldürdü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuella-savunma-bakani-maduro-ve-esinin-kacirilmasi-sirasinda-abdli-askerler-guvenlik-1102475607.html
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD askeri personelinin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırırken güvenlik görevlilerinin çoğunu ve bazı sivil personeli öldürdüğünü söyledi. Padrino Lopez, ulusa sesleniş konuşmasında Maduro ve eşinin ABD askerilerince kaçırılmasına yönelik tepkisini dile getirdi. ABD askerilerinin olay sırasında Venezüella askeri personelinin çoğunu ve bazı sivilleri öldürdüğünü belirten Lopez şunları aktardı:
20:11 04.01.2026 (güncellendi: 20:16 04.01.2026)
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD askeri personelinin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırırken güvenlik görevlilerinin çoğunu ve bazı sivil personeli öldürdüğünü söyledi.
Padrino Lopez, ulusa sesleniş konuşmasında Maduro ve eşinin ABD askerilerince kaçırılmasına yönelik tepkisini dile getirdi.
ABD askerilerinin olay sırasında Venezüella askeri personelinin çoğunu ve bazı sivilleri öldürdüğünü belirten Lopez şunları aktardı:
"Bolivarcı ulusal silahlı kuvvetler, Başkomutanımız Nicolas Maduro ile eşi First Lady Dr. Cilia Flores de Maduro'nun korkakça kaçırılmasını şiddetle reddediyor. Suç, 3 Ocak Cumartesi günü, Maduro'nun güvenlik ekibinin önemli bir bölümünün (askeri personel ve masum sivillerin) soğukkanlılıkla katledilmesinin ardından işlendi."