Venezüella Savunma Bakanı: ABD'li askerler güvenlik görevlilerinin çoğunu öldürdü

04.01.2026

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD askeri personelinin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırırken güvenlik görevlilerinin çoğunu ve bazı sivil personeli öldürdüğünü söyledi. Padrino Lopez, ulusa sesleniş konuşmasında Maduro ve eşinin ABD askerilerince kaçırılmasına yönelik tepkisini dile getirdi. ABD askerilerinin olay sırasında Venezüella askeri personelinin çoğunu ve bazı sivilleri öldürdüğünü belirten Lopez şunları aktardı:

