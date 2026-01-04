https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/transfer-kulisi-anthony-musabayi-renklerine-katan-fenerbahce-fransiz-yildizi-radarina-aldi-1102470919.html

Transfer kulisi: Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe, Fransız yıldızı radarına aldı

Transfer kulisi: Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe, Fransız yıldızı radarına aldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfer kulislerinden basına yansıyan iddialara göre Sarı Lacivertliler, bu... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-04T12:03+0300

2026-01-04T12:03+0300

2026-01-04T12:03+0300

spor

anthony musaba

matteo guendouzi

fenerbahçe

lazio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102470966_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f8463601cbd79f85a91cc6403ac3d014.jpg

Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.Transfer dönemi devam ederken basına yansıyan transfer kulisi iddialarına göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin Matteo Guendouzi olduğu açıklandı. Fenerbahçe orta saha ve golcü arayışları için Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye teklif götürdüğü iddia edildi. 2018 yazında genç yaşta Arsenal'e transfer olarak adını duyuran Guendouzi, 2022'de 11 milyon euroya Marsilya'ya, 2024 yazında da 13 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/galatasarayin-efsane-ismi-gokmen-ozdenaki-son-yolculuguna-ugurlayan-fatih-terim-son-konusmalarini-1102444655.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anthony musaba, matteo guendouzi, fenerbahçe, lazio