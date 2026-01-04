https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/transfer-kulisi-anthony-musabayi-renklerine-katan-fenerbahce-fransiz-yildizi-radarina-aldi-1102470919.html
Transfer kulisi: Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe, Fransız yıldızı radarına aldı
Transfer kulisi: Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe, Fransız yıldızı radarına aldı
04.01.2026
Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.Transfer dönemi devam ederken basına yansıyan transfer kulisi iddialarına göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin Matteo Guendouzi olduğu açıklandı. Fenerbahçe orta saha ve golcü arayışları için Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye teklif götürdüğü iddia edildi. 2018 yazında genç yaşta Arsenal'e transfer olarak adını duyuran Guendouzi, 2022'de 11 milyon euroya Marsilya'ya, 2024 yazında da 13 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro.
Transfer kulisi: Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe, Fransız yıldızı radarına aldı
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfer kulislerinden basına yansıyan iddialara göre Sarı Lacivertliler, bu sefer Fransız yıldız Matteo Guendouzi'yi radarına aldı.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Transfer dönemi devam ederken basına yansıyan transfer kulisi iddialarına göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin Matteo Guendouzi olduğu açıklandı.
Fenerbahçe orta saha ve golcü arayışları için Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye teklif götürdüğü iddia edildi.
2018 yazında genç yaşta Arsenal'e transfer olarak adını duyuran Guendouzi, 2022'de 11 milyon euroya Marsilya'ya, 2024 yazında da 13 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro.