https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/abdde-yetiskinlerin-yuzde-70i-obez-1102417502.html

ABD’de yeni kriterlere göre yetişkinlerin yüzde 70’i obez

ABD’de yeni kriterlere göre yetişkinlerin yüzde 70’i obez

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel çalışmaya göre ABD’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70’i artık obez kabul ediliyor. Araştırma, kilo kadar vücut yağının nerede toplandığının... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T16:55+0300

2026-01-01T16:55+0300

2026-01-01T16:55+0300

sağlik

abd

obez

obezite

fazla kilolu

yağ

kalp

kalp hastalıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102417331_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_4b250846ffc32370e6057e48bc5306e1.png

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, obeziteye bakış açısını kökten değiştirdi. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, daha önce yalnızca kilo üzerinden yapılan değerlendirmeler yetersiz kalıyor. Yeni ölçütlerle birlikte ABD’de obez kabul edilen yetişkin oranı yüzde 40’tan yaklaşık yüzde 70’e çıktı.Araştırma, Mass General Brigham bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütüldü ve 300 binden fazla kişinin verileri incelendi. Özellikle ileri yaş gruplarında obezite artışının çok daha belirgin olduğu aktarıldı.Sorun sadece kilo değilÇalışmanın yazarlarından, Mass General Brigham bünyesinde görev yapan endokrinoloji uzmanı Prof. Lindsay Fourman, sonuçların çarpıcı olduğunu belirterek “Zaten bir obezite salgını yaşadığımızı düşünüyorduk ama bu tablo beklediğimizden çok daha ciddi. Artık yalnızca kiloya değil, vücuttaki yağın nerede toplandığına bakmamız gerekiyor” dedi. Araştırmada, bel çevresi gibi ölçümlerin sağlık risklerini daha net ortaya koyduğu ifade edildi. Özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın, kalp hastalıkları ve diyabetle doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı.Görünmeyen risk ortaya çıktıYeni tanıma göre, daha önce 'normal kilolu' sayılan birçok kişi artık risk grubunda yer alıyor. Bu kişilerin önemli bir bölümünde kalp hastalığı, diyabet ve erken ölüm riski daha yüksek çıktı.Çalışmanın kıdemli isimlerinden Prof. Steven Grinspoon, “Kilo tek başına yeterli bir gösterge değil. Vücut yapısı, sandığımızdan çok daha belirleyici” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, bu bulguların obeziteye yönelik tedavi ve sağlık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/yaslanan-bagisiklik-sistemi-genclesiyor-bilim-insanlari-devrim-niteliginde-bir-yontem-gelistirdi-1102367110.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, obez, obezite, fazla kilolu, yağ, kalp, kalp hastalıkları