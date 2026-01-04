Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki bir yerleşimi daha kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Podolı yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.



Bakanlık, "Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, aktif faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Podolı yerleşimini kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.



📍Savunma Bakanlığı'nın aktardığı son 24 saatteki diğer önemli gelişmeler şöyle:



🔴Rus ordusu, Ukrayna'ya ait İHA montaj ve depolama tesislerini vurdu



🔴Ukrayna, son bir günde 1220 askerini daha kaybetti



🔴Rus hava savunma sistemleri 210 İHA'yı imha etti



🔴24 tank, 12 top ve havan silahı, 64 askeri araç imha edildi