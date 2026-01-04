Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki bir yerleşimi daha kontrol altına aldı
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrol altında tuttuğu alanı giderek genişletiyor. 04.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Podolı yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlık, "Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, aktif faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Podolı yerleşimini kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.📍Savunma Bakanlığı'nın aktardığı son 24 saatteki diğer önemli gelişmeler şöyle:🔴Rus ordusu, Ukrayna'ya ait İHA montaj ve depolama tesislerini vurdu🔴Ukrayna, son bir günde 1220 askerini daha kaybetti🔴Rus hava savunma sistemleri 210 İHA'yı imha etti🔴24 tank, 12 top ve havan silahı, 64 askeri araç imha edildi
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki bir yerleşimi daha kontrol altına aldı

© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrol altında tuttuğu alanı giderek genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Podolı yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Bakanlık, "Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, aktif faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Podolı yerleşimini kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

📍Savunma Bakanlığı'nın aktardığı son 24 saatteki diğer önemli gelişmeler şöyle:

🔴Rus ordusu, Ukrayna'ya ait İHA montaj ve depolama tesislerini vurdu

🔴Ukrayna, son bir günde 1220 askerini daha kaybetti

🔴Rus hava savunma sistemleri 210 İHA'yı imha etti

🔴24 tank, 12 top ve havan silahı, 64 askeri araç imha edildi
