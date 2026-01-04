Türkiye
Rus Senatör Kosaçev: ABD'nin Venezüella'daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir
Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin Venezüella’daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD'nin 'iktidarın uygun şekilde devri' gerekçesiyle Venezüella'ya asker konuşlandırmasını 'egemenlik ihlali' ve 'işgal' olarak... 04.01.2026
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘iktidarın uygun şekilde devri süreci tamamlanana dek ABD askerlerinin Venezüella’da kalacağı’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kosaçev, bu yaklaşımın egemenliği ortadan kaldıran bir 'işgal' ve 'dış yönetim pratiği' olduğunu vurguladı.Kosaçev, bir devletin egemenliğinin reddedildiği koşullarda ne gerçek bir düzenin ne de gerçek kuralların var olamayacağını belirterek, şunları ifade etti.
Rus Senatör Kosaçev: ABD'nin Venezüella'daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir

00:56 04.01.2026

00:56 04.01.2026
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© Sputnik / Максим Блинов
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD'nin 'iktidarın uygun şekilde devri' gerekçesiyle Venezüella'ya asker konuşlandırmasını 'egemenlik ihlali' ve 'işgal' olarak değerlendirdi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘iktidarın uygun şekilde devri süreci tamamlanana dek ABD askerlerinin Venezüella’da kalacağı’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kosaçev, bu yaklaşımın egemenliği ortadan kaldıran bir 'işgal' ve 'dış yönetim pratiği' olduğunu vurguladı.
Dış yönetim mi? Egemenliğin keyfi biçimde ortadan kaldırılması mı? İşgal mi? Evet, bunların hepsi, ‘düzen’in temelini oluşturduğu iddia edilen bir dizi ‘kuralın’ parçası. Sanıyorum dünya en azından irkilecektir. Çünkü sonrasında benzer uygulamalar her yerde devreye sokulabilir.
Kosaçev, bir devletin egemenliğinin reddedildiği koşullarda ne gerçek bir düzenin ne de gerçek kuralların var olamayacağını belirterek, şunları ifade etti.

Eğer egemenlik reddediliyorsa, ortada ne düzen olabilir ne de kurallar. Ya da ‘aklın uykusu canavarlar doğurur’

