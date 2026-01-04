https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/rus-senator-kosacev-abdnin-venezuelladaki-askeri-varligi-isgal-ve-egemenlik-ihlalidir-1102466723.html

Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin Venezüella’daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin ‘iktidarın uygun şekilde devri’ gerekçesiyle Venezüella’ya asker konuşlandırmasını ‘egemenlik ihlali’ ve ‘işgal’ olarak... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘iktidarın uygun şekilde devri süreci tamamlanana dek ABD askerlerinin Venezüella’da kalacağı’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kosaçev, bu yaklaşımın egemenliği ortadan kaldıran bir 'işgal' ve 'dış yönetim pratiği' olduğunu vurguladı.Kosaçev, bir devletin egemenliğinin reddedildiği koşullarda ne gerçek bir düzenin ne de gerçek kuralların var olamayacağını belirterek, şunları ifade etti.

