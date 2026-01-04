https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/rus-senator-kosacev-abdnin-venezuelladaki-askeri-varligi-isgal-ve-egemenlik-ihlalidir-1102466723.html
Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin Venezüella’daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir
Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin Venezüella’daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin ‘iktidarın uygun şekilde devri’ gerekçesiyle Venezüella’ya asker konuşlandırmasını ‘egemenlik ihlali’ ve ‘işgal’ olarak... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T00:56+0300
2026-01-04T00:56+0300
2026-01-04T00:56+0300
dünya
konstantin kosaçev
rusya federasyon konseyi
abd
donald trump
venezüella
i̇şgal
egemenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085434238_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_ea25062498d64e766a15a26ead2c77bf.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘iktidarın uygun şekilde devri süreci tamamlanana dek ABD askerlerinin Venezüella’da kalacağı’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kosaçev, bu yaklaşımın egemenliği ortadan kaldıran bir 'işgal' ve 'dış yönetim pratiği' olduğunu vurguladı.Kosaçev, bir devletin egemenliğinin reddedildiği koşullarda ne gerçek bir düzenin ne de gerçek kuralların var olamayacağını belirterek, şunları ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/arjantinli-tarihci-abd-hicbir-seyden-ders-almiyor-1102466557.html
abd
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085434238_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_1ba378e707481b1969e6a5cb30ceb292.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, abd, donald trump, venezüella, i̇şgal, egemenlik
konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, abd, donald trump, venezüella, i̇şgal, egemenlik
Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin Venezüella’daki askeri varlığı işgal ve egemenlik ihlalidir
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin ‘iktidarın uygun şekilde devri’ gerekçesiyle Venezüella’ya asker konuşlandırmasını ‘egemenlik ihlali’ ve ‘işgal’ olarak değerlendirdi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘iktidarın uygun şekilde devri süreci tamamlanana dek ABD askerlerinin Venezüella’da kalacağı’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kosaçev, bu yaklaşımın egemenliği ortadan kaldıran bir 'işgal' ve 'dış yönetim pratiği' olduğunu vurguladı.
Dış yönetim mi? Egemenliğin keyfi biçimde ortadan kaldırılması mı? İşgal mi? Evet, bunların hepsi, ‘düzen’in temelini oluşturduğu iddia edilen bir dizi ‘kuralın’ parçası. Sanıyorum dünya en azından irkilecektir. Çünkü sonrasında benzer uygulamalar her yerde devreye sokulabilir.
Kosaçev, bir devletin egemenliğinin reddedildiği koşullarda ne gerçek bir düzenin ne de gerçek kuralların var olamayacağını belirterek, şunları ifade etti.
Eğer egemenlik reddediliyorsa, ortada ne düzen olabilir ne de kurallar. Ya da ‘aklın uykusu canavarlar doğurur’