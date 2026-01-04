https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/arjantinli-tarihci-abd-hicbir-seyden-ders-almiyor-1102466557.html

Arjantinli tarihçi: ABD hiçbir şeyden ders almıyor

Arjantinli tarihçi: ABD hiçbir şeyden ders almıyor

04.01.2026

Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, ABD’nin Venezüella’ya yönelik operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasını uluslararası hukuka aykırı ve tarihsel olarak tekrarlanan bir dayatma politikası olarak değerlendirdi.Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, Radio Sputnik Mundo’ya değerlendirmesinde, ABD’nin Venezüella’ya yönelik eylemlerinin, bir ülkenin başka bir ülkeye gidip anayasal başkanını kaçırarak götürebildiğini gösterdiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin bu girişimi kınaması ve Maduro’nun ülkesine iadesini talep etmesi gerektiğini söyledi.Kleimans, sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:Maduro’nun yargılanacağı senaryoya da değinen Kleimans, bir dizi kritik soru yöneltti:Sözlerini ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Venezüella artık bizim kontrolümüzde, petrol de bize ait' şeklindeki açıklamasına atıfla tamamlayan Kleimans, “İşte bu kadar. Delil yoksa, açık itiraf en güçlü kanıttır” ifadelerini kullandı.

