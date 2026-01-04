Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Arjantinli tarihçi: ABD hiçbir şeyden ders almıyor
Arjantinli tarihçi: ABD hiçbir şeyden ders almıyor
Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, ABD’nin Venezüella’ya yönelik operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasını uluslararası hukuka aykırı ve... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, ABD’nin Venezüella’ya yönelik operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasını uluslararası hukuka aykırı ve tarihsel olarak tekrarlanan bir dayatma politikası olarak değerlendirdi.Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, Radio Sputnik Mundo’ya değerlendirmesinde, ABD’nin Venezüella’ya yönelik eylemlerinin, bir ülkenin başka bir ülkeye gidip anayasal başkanını kaçırarak götürebildiğini gösterdiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin bu girişimi kınaması ve Maduro’nun ülkesine iadesini talep etmesi gerektiğini söyledi.Kleimans, sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:Maduro’nun yargılanacağı senaryoya da değinen Kleimans, bir dizi kritik soru yöneltti:Sözlerini ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Venezüella artık bizim kontrolümüzde, petrol de bize ait' şeklindeki açıklamasına atıfla tamamlayan Kleimans, “İşte bu kadar. Delil yoksa, açık itiraf en güçlü kanıttır” ifadelerini kullandı.
Arjantinli tarihçi: ABD hiçbir şeyden ders almıyor

Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, ABD’nin Venezüella’ya yönelik operasyonunu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasını uluslararası hukuka aykırı ve tarihsel olarak tekrarlanan bir dayatma politikası olarak değerlendirdi.
Arjantinli tarihçi Hernando Kleimans, Radio Sputnik Mundo’ya değerlendirmesinde, ABD’nin Venezüella’ya yönelik eylemlerinin, bir ülkenin başka bir ülkeye gidip anayasal başkanını kaçırarak götürebildiğini gösterdiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin bu girişimi kınaması ve Maduro’nun ülkesine iadesini talep etmesi gerektiğini söyledi.
Görünen o ki, ABD hiçbir şeyden ders almıyor. Ne Vietnam’dan, ne Afganistan’dan, ne de benzer başka deneyimlerden hiçbir sonuç çıkarmıyorlar. Sonuçta ortaya çıkan tablo şu: Bir ülke, bir diğerine girip, anayasal başkanını kaçırıp kendi ülkesine götürebiliyor.
Kleimans, sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:
Şu anda beklememiz ve BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını ummamız gerekiyor. Toplantı talebi zaten iletildi. Güvenlik Konseyi, bu eylemleri kınamalı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıkça talep ettiği gibi, Venezüella’nın anayasal devlet başkanının ülkesine iade edilmesini istemelidir.
Maduro’nun yargılanacağı senaryoya da değinen Kleimans, bir dizi kritik soru yöneltti:
Farz edelim yargılanacak. Peki savcı kim olacak? Savunmayı kim üstlenecek? Bu süreç gerçekten açık ve kamuya açık mı yürütülecek? Yoksa bir zamanlar Saddam Hüseyin’e yapıldığı gibi kapalı bir şekilde mi sonuçlanacak?
Sözlerini ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Venezüella artık bizim kontrolümüzde, petrol de bize ait' şeklindeki açıklamasına atıfla tamamlayan Kleimans, “İşte bu kadar. Delil yoksa, açık itiraf en güçlü kanıttır” ifadelerini kullandı.
DÜNYA
Arjantinli uzman: ABD'nin Maduro'ya yönelik suçlamaları, kesintisiz bir yalanlar zinciri
Dün, 23:26
DÜNYA
Arjantinli uzman: ABD’nin Maduro’ya yönelik suçlamaları, kesintisiz bir yalanlar zinciri
Dün, 23:26
