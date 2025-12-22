https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/galatasaray---kasimpasa-galibiyeti-ardindan-okan-buruk-eksikleri-dogru-sekilde-belirleyerek-1102037753.html

Galatasaray Okan Buruk: Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçında oynatamayacağız

Galatasaray Okan Buruk: Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçında oynatamayacağız

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek devre arasına lider girdikleri için... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T07:11+0300

2025-12-22T07:11+0300

2025-12-22T07:49+0300

spor

okan buruk

i̇lkay gündoğan

mauro icardi

galatasaray

kasımpaşa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102036950_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_209814f129ceee45cd1cb48364340a40.jpg

Sarı Kırmızılı teknik adam Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Tatil öncesi yapılan maçların zorlu geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım özellikle konsantrasyonundan, rakibe duydukları saygıdan memnunum. Bugün defansta rakibimize hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de zorlu bir maçtı. İki ekibin de Afrika Uluslar Kupası'na giden ve sakat oyuncuları vardı. Tabii ki 11'ler çıkıyor ama özellikle kulübeden iki takımın da katkı alması biraz daha zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız Ahmed ve Sara etkili oldular. Önemli ve güzel bir galibiyet aldık. İlk yarıyı da bitirdik. En yakın rakibimizle 3 olan puan farkını koruduk. Bu mutlulukla araya giriyoruz." diye konuştu.Maça gelen yaklaşık 35 bin taraftara teşekkür eden Buruk, "Taraftarımız hiçbir maç ayırt etmeden bize aynı desteği veriyor. Bu da Galatasaray camiasının şampiyonluk ve için ne kadar odaklandığını gösteriyor. İnşallah daha büyük başarıları sezon bittiğinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.Okan Buruk, 2026 yılından beklentilerini dile getirerek, "2026'nın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz, 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak. Bizim için çok önemli, çok değerli bir şampiyonluk olacak. Avrupa'da başarı istiyoruz. Umarım 2026 bizim için büyük başarılarla geçer." değerlendirmesinde bulundu."Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var"Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam ettikleri senaryoda takımı güçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.Sezon başında yüksek bedellerle transferler yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:Buruk, Türkiye'den transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "Şu anda görünen transferin Türkiye dışından olacağı. Amacımız kadromuza katkı sağlayacak iyi oyuncular almak. Burada bütçeler tabii ki önemli. Kadro genişliğini maksimumda tutmamız gerekiyor ki benzer bir sıkıntı yaşadığımızda zorlanmayalım." şeklinde görüş belirtti.İlkay ve Icardi'nin performanslarıTopu tutmak için İlkay Gündoğan'ı merkez orta sahada görevlendirdiklerini belirten Buruk, "İlkay, bugün hem topun bizde kalmasında hem de topu geri kazanmada yaptığı müdahalelerle görevini iyi bir şekilde yerine getirdi. Önde pozisyona giren değil pozisyonları hazırlayan oyuncuydu." dedi.Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 60. golünü atarak kulüp tarihine geçen Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir santraforun en büyük isteği gol atmaktır. Onun gol atması herkese moral oldu. Oynadıkça performansı daha da artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Bu sakatlık sonrası dönmek kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımdayız. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çok zor maçlar oynadık. Icardi'nin bugün gol atması çok sevindirici. Bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler." şeklinde görüş belirtti."Ahmed'in performansından çok memnunum"Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ocak ayı sonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ellerindeki kadroyu korumak zorunda olduklarını dile getirdi.Son 2 resmi maçta iyi performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun durumunun sorulması üzerine Buruk, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri. Kupadaki Başakşehir maçında iyi oynadı. Bugün oyuna girdikten sonra iyi performans sergiledi. Zaten Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Belki onu maç performansına getiremiyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Ahmet'in performansından çok memnunum." diye konuştu.Okan Buruk, son zamanlarda kadroya alınmayan Berkan Kutlu'nun sakatlığının sürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/galatasaray-kasimpasayi-3-0-yendi-icardi--kulup-tarihinin-super-ligde-en-cok-gol-atan-yabanci-1102034186.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, i̇lkay gündoğan, mauro icardi, galatasaray, kasımpaşa