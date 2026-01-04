https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/nijeryada-tekne-faciasi-en-az-25-kisi-hayatini-kaybetti-14-kayip-1102474483.html
Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp
Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp
Nijerya’nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Yetkililer, arama-kurtarma... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T17:23+0300
2026-01-04T17:23+0300
2026-01-04T17:23+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099103666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_520b40578a53a10e59e4010270313492.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099103666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_780b6533e8cd47a95fd3ecdc20bf5dce.jpg
Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp
Nijerya’nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayın, Nijerya'nın Yobe bölgesine giden büyük bir kanonun alabora olmasıyla meydana geldiği aktarıldı. Teknenin, Jigawa eyaletindeki Adiyani köyünden hareket ettiği belirtildi.
Yetkililer, teknede toplam 52 yolcunun bulunduğunu, kazanın tekne hareket ettikten kısa süre sonra yaşandığını söyledi.
'Arama çalışmaları sürüyor'
Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Mohammed Goje, şu ana kadar 13 kişinin sağ kurtarıldığını, 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Goje'nin, “Kayıp 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dediği aktarıldı. Bölge halkının da güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalara destek verdiği bildirildi.
Polis, teknenin sızıntı nedeniyle battığını ve gece yolculuğuyla aşırı yük kurallarının ihlal edildiğini bildirdi. Yetkililer, sürücünün hayatta olması halinde ihmalkarlık nedeniyle yargılanacağını ifade etti. Yerel kaynaklara göre, yolcuların çoğu pazar dönüşü evlerine dönüyordu.