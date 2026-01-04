https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/nijeryada-tekne-faciasi-en-az-25-kisi-hayatini-kaybetti-14-kayip-1102474483.html

Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp

Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp

Sputnik Türkiye

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Yetkililer, arama-kurtarma... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-04T17:23+0300

2026-01-04T17:23+0300

2026-01-04T17:23+0300

dünya

nijerya

tekne

tekne faciası

tekne kazası

ölü

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099103666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_520b40578a53a10e59e4010270313492.jpg

Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayın, Nijerya'nın Yobe bölgesine giden büyük bir kanonun alabora olmasıyla meydana geldiği aktarıldı. Teknenin, Jigawa eyaletindeki Adiyani köyünden hareket ettiği belirtildi.Yetkililer, teknede toplam 52 yolcunun bulunduğunu, kazanın tekne hareket ettikten kısa süre sonra yaşandığını söyledi.'Arama çalışmaları sürüyor'Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Mohammed Goje, şu ana kadar 13 kişinin sağ kurtarıldığını, 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Goje'nin, “Kayıp 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dediği aktarıldı. Bölge halkının da güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalara destek verdiği bildirildi.Polis, teknenin sızıntı nedeniyle battığını ve gece yolculuğuyla aşırı yük kurallarının ihlal edildiğini bildirdi. Yetkililer, sürücünün hayatta olması halinde ihmalkarlık nedeniyle yargılanacağını ifade etti. Yerel kaynaklara göre, yolcuların çoğu pazar dönüşü evlerine dönüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/icisleri-bakanligindan-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-1102473990.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, tekne, tekne faciası, tekne kazası, ölü, kayıp