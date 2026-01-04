Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/nijeryada-tekne-faciasi-en-az-25-kisi-hayatini-kaybetti-14-kayip-1102474483.html
Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp
Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp
Sputnik Türkiye
Nijerya’nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Yetkililer, arama-kurtarma... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T17:23+0300
2026-01-04T17:23+0300
dünya
nijerya
tekne
tekne faciası
tekne kazası
ölü
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099103666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_520b40578a53a10e59e4010270313492.jpg
Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayın, Nijerya'nın Yobe bölgesine giden büyük bir kanonun alabora olmasıyla meydana geldiği aktarıldı. Teknenin, Jigawa eyaletindeki Adiyani köyünden hareket ettiği belirtildi.Yetkililer, teknede toplam 52 yolcunun bulunduğunu, kazanın tekne hareket ettikten kısa süre sonra yaşandığını söyledi.'Arama çalışmaları sürüyor'Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Mohammed Goje, şu ana kadar 13 kişinin sağ kurtarıldığını, 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Goje'nin, “Kayıp 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dediği aktarıldı. Bölge halkının da güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalara destek verdiği bildirildi.Polis, teknenin sızıntı nedeniyle battığını ve gece yolculuğuyla aşırı yük kurallarının ihlal edildiğini bildirdi. Yetkililer, sürücünün hayatta olması halinde ihmalkarlık nedeniyle yargılanacağını ifade etti. Yerel kaynaklara göre, yolcuların çoğu pazar dönüşü evlerine dönüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/icisleri-bakanligindan-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-1102473990.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099103666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_780b6533e8cd47a95fd3ecdc20bf5dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nijerya, tekne, tekne faciası, tekne kazası, ölü, kayıp
nijerya, tekne, tekne faciası, tekne kazası, ölü, kayıp

Nijerya’da tekne faciası: En az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kayıp

17:23 04.01.2026
© AP Photo / Sunday AlambaArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
Abone ol
Nijerya’nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayın, Nijerya'nın Yobe bölgesine giden büyük bir kanonun alabora olmasıyla meydana geldiği aktarıldı. Teknenin, Jigawa eyaletindeki Adiyani köyünden hareket ettiği belirtildi.
Yetkililer, teknede toplam 52 yolcunun bulunduğunu, kazanın tekne hareket ettikten kısa süre sonra yaşandığını söyledi.

'Arama çalışmaları sürüyor'

Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Mohammed Goje, şu ana kadar 13 kişinin sağ kurtarıldığını, 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Goje'nin, “Kayıp 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dediği aktarıldı. Bölge halkının da güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalara destek verdiği bildirildi.
Polis, teknenin sızıntı nedeniyle battığını ve gece yolculuğuyla aşırı yük kurallarının ihlal edildiğini bildirdi. Yetkililer, sürücünün hayatta olması halinde ihmalkarlık nedeniyle yargılanacağını ifade etti. Yerel kaynaklara göre, yolcuların çoğu pazar dönüşü evlerine dönüyordu.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
YAŞAM
İçişleri Bakanlığı'ndan Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала