Nijerya’da silahlı saldırı: 30’dan fazla ölü

Nijerya’nın orta kesiminde silahlı çetelerin bir köye düzenlediği saldırıda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı. 04.01.2026, Sputnik Türkiye

Nijer Eyaleti’ne bağlı Kabe bölgesindeki Kasuwan Daji köyüne silahlı çeteler baskın düzenledi.Saldırganların köydeki pazarı ateşe verdiği, ardından gıda bulmak amacıyla dükkanları yağmaladığı bildirildi. Nijer Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıda 30’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin de kaçırıldığını açıkladı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, bazı kurbanların elleri bağlandıktan sonra öldürüldüğü görüldü.Kuzeybatı ve kuzey-orta Nijerya’da faaliyet gösteren silahlı çeteler, fidye amacıyla toplu kaçırma eylemleri ve köylere yönelik saldırılarla biliniyor. Nijer Eyaleti, son aylarda bu saldırılardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

