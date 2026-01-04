https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/murat-salar-duyurdu-fenerbahce-bankalar-birliginden-cikiyor-1102474377.html

Murat Salar duyurdu: Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Murat Salar duyurdu: Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmaya hazırlandığını duyurdu. Salar, bu ay içerisinde... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, göreve geldikleri günden bu yana temel hedeflerinin sportif başarıyla birlikte finansal bağımsızlık ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu belirtti. Başkan Vekili Salar, Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği’nden çıkacaklarını ifade ederken, Ataşehir ve Kayışdağı projelerinin kulübün geleceğini güvence altına alacağını vurguladı.Açıklamasında yeni yıl mesajına da yer veren Murat Salar, 2026 yılının Fenerbahçe, Türkiye ve insanlık için hayırlı olmasını temenni etti.

