Fenerbahçe, seçime gitme kararı aldı
31.12.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Saran, ''Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır" dedi.
16:58 31.12.2025 (güncellendi: 17:23 31.12.2025)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Saran, ''Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır" dedi.