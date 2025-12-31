https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/fenerbahce-secime-gitme-karari-aldi-1102397855.html

Fenerbahçe, seçime gitme kararı aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Saran, ''Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır" dedi.

