Fenerbahçe, seçime gitme kararı aldı
Fenerbahçe, seçime gitme kararı aldı
Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Saran, ''Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır" dedi.
Fenerbahçe, seçime gitme kararı aldı

16:58 31.12.2025 (güncellendi: 17:23 31.12.2025)
© Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe başkanını seçiyor
© Ağıt Erdi Ulukaya
Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Saran, ''Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır" dedi.
