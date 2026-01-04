https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-yarin-tuikin-aciklayacagi-enflasyon-verisinde-1102471240.html
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinde
Tüketici Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak kaydedilmişti.Milyonlarca memur ve emekli, açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen verileri yarın saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.Açıklanacak rakamlarla birlikte yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyona yakın memurun yılın ilk altı ayı için alacağı zam oranı netleşmiş olacak.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışları, son altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanıyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak ve bu orana enflasyon farkı eklenecek.5 aylık oran nedir?5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı yüzde 11,20, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ocak–haziran döneminde geçerli olacak nihai zam oranları kesinleşecek.Zam oranlarının netleşmesiyle sosyal yardım ödemelerinde de artış yapılacak. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları da yeni oranlara göre güncellenecek.
