Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil sarı kodlu fırtına uyarısı: Doğuda buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil sarı kodlu fırtına uyarısı: Doğuda buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre batıda İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege ile Batı... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ocak Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batıda İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldıYağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılarRüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BURSA – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutluÇANAKKALE – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL – 16°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR – 7°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA – 15°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY – 8°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 7°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKAYSERİ – 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKONYA – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BOLU – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE – 12°C – Parçalı, yer yer çok bulutluSİNOP – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıZONGULDAK – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutluRİZE – 13°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıTRABZON – 14°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – -4°C – Parçalı ve az bulutluKARS – -2°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – -2°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 1°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN – 0°C – Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR – -3°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 6°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 5°C – Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil sarı kodlu fırtına uyarısı: Doğuda buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor

09:22 04.01.2026
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre batıda İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de rüzgarın hızı saatte 70 km'ye ulaşacak. Doğuda ise eksi derecedeki sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ocak Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batıda İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 7°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 7°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE – 12°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TRABZON – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – -4°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 1°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – -3°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 5°C – Parçalı ve az bulutlu
