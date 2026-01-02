Türkiye
Sosyal medyada gündem olmuştu: Tufan kehaneti çöken sahte peygamber Ebo Noah tutuklandı
Sosyal medyada gündem olmuştu: Tufan kehaneti çöken sahte peygamber Ebo Noah tutuklandı
Gana'da kendisini "peygamber" ilan ederek 25 Aralık 2025'te küresel tufan olacağını savunan Ebo Noah (Evans Eshun), Gana Polisi tarafından gözaltına alındı... 02.01.2026
Sosyal medyada gündem olmuştu: Tufan kehaneti çöken sahte peygamber Ebo Noah tutuklandı

Abone ol
Gana’da kendisini “peygamber” ilan ederek 25 Aralık 2025’te küresel tufan olacağını savunan Ebo Noah (Evans Eshun), Gana Polisi tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada “modern Nuh’un Gemisi” inşa ettiğini öne süren Eshun’un iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Kamuoyunda Ebo Noah olarak bilinen Evans Eshun, 31 Aralık 2025’te Gana Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından yakalandı. Paylaşılan fotoğraflarda Eshun’un kelepçeli halde polis merkezinde olduğu görüldü.

“İlahi vahiy” iddiası

Eshun, Tanrı’dan vahiy aldığını, Noel Günü başlayacak büyük bir tufanın dünyayı üç yıl boyunca yağmurlarla harap edeceğini öne sürmüştü. Bu gerekçeyle “kurtuluş gemileri” inşa etmekle görevlendirildiğini savunmuştu.

Sosyal medyada gemi videoları

Paylaşımlarında tekne ve yapı malzemeleri gösteren Eshun, toplam 10 gemi yaptığını iddia ederek milyonlarca izlenme elde etti. İddialar kısa sürede yerel ve küresel gündeme taşındı.

Gerçek ortaya çıktı

Sonraki incelemelerde “gemi” diye sunulan yapıların Eshun’a ait olmadığı belirlendi. Ayrıca 25 Aralık 2025’te ne tufan ne de olağanüstü bir doğa olayı yaşandı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, yanıltıcı içerik, kamuoyunu aldatma ve dijital platformlar üzerinden yanlış bilgilendirme başlıkları kapsamında soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
