Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/meksikanin-guneyindeki-65-buyuklugunde-deprem-ani-kameraya-yansidi-1102470488.html
Meksika'nın güneyindeki 6,5 büyüklüğünde deprem anı kameraya yansıdı
Meksika'nın güneyindeki 6,5 büyüklüğünde deprem anı kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
Meksika’nın güneyinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az iki kişi hayatını kaybetti. Guerrero eyaleti merkezli sarsıntı, başkent Mexico City’de de... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T11:06+0300
2026-01-04T11:06+0300
dünya
claudia sheinbaum
meksika
pasifik
deprem
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, cuma günü Meksika'nın güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişi hayatını kaybetti.Deprem, yerel saatle sabah 8.58'de Guerrero eyaletinin Pasifik kıyısı yakınlarında, yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana geldi. Yerel basına göre Guerrero Valisi Evelyn Salgado Pineda, 50 yaşındaki bir kadının, sarsıntılar nedeniyle evinin çökmesi sonucu güneybatı Guerrero eyaletinde hayatını kaybettiğini söyledi. Guerrero Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nden edinilen bilgilere göre, artçı sarsıntıların devam edeceği ve şu ana kadar 280'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiği söylendi. Yerel medya, başkent Mexico City'nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olduğunu bildirirken, polis helikopterleri metropolün merkezinde devriye geziyor.Deprem, Tres Valles, Cordoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizal, Huatusco ve Coatzacoalcos bölgelerinde de hissedildi.Güçlü sarsıntı sonucu sismik alarmların çalmasıyla Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un yılın ilk basın toplantısını yarıda kestiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuellada-delcy-rodriguez-gecici-devlet-baskani-oldu-1102469384.html
meksika
pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, meksika, pasifik, deprem, can kaybı
claudia sheinbaum, meksika, pasifik, deprem, can kaybı

Meksika'nın güneyindeki 6,5 büyüklüğünde deprem anı kameraya yansıdı

11:06 04.01.2026
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
Abone ol
Meksika’nın güneyinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az iki kişi hayatını kaybetti. Guerrero eyaleti merkezli sarsıntı, başkent Mexico City’de de hissedilirken elektrik kesintileri ve artçı depremler paniğe yol açtı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, cuma günü Meksika'nın güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişi hayatını kaybetti.

Deprem, yerel saatle sabah 8.58'de Guerrero eyaletinin Pasifik kıyısı yakınlarında, yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana geldi. Yerel basına göre Guerrero Valisi Evelyn Salgado Pineda, 50 yaşındaki bir kadının, sarsıntılar nedeniyle evinin çökmesi sonucu güneybatı Guerrero eyaletinde hayatını kaybettiğini söyledi. Guerrero Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nden edinilen bilgilere göre, artçı sarsıntıların devam edeceği ve şu ana kadar 280'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiği söylendi. Yerel medya, başkent Mexico City'nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olduğunu bildirirken, polis helikopterleri metropolün merkezinde devriye geziyor.
Deprem, Tres Valles, Cordoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizal, Huatusco ve Coatzacoalcos bölgelerinde de hissedildi.

Güçlü sarsıntı sonucu sismik alarmların çalmasıyla Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un yılın ilk basın toplantısını yarıda kestiği bildirildi.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Venezüella'da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала