Meksika'nın güneyindeki 6,5 büyüklüğünde deprem anı kameraya yansıdı
Deprem
Meksika’nın güneyinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az iki kişi hayatını kaybetti. Guerrero eyaleti merkezli sarsıntı, başkent Mexico City’de de hissedilirken elektrik kesintileri ve artçı depremler paniğe yol açtı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, cuma günü Meksika'nın güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişi hayatını kaybetti.
Deprem, yerel saatle sabah 8.58'de Guerrero eyaletinin Pasifik kıyısı yakınlarında, yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana geldi. Yerel basına göre Guerrero Valisi Evelyn Salgado Pineda, 50 yaşındaki bir kadının, sarsıntılar nedeniyle evinin çökmesi sonucu güneybatı Guerrero eyaletinde hayatını kaybettiğini söyledi. Guerrero Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nden edinilen bilgilere göre, artçı sarsıntıların devam edeceği ve şu ana kadar 280'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiği söylendi. Yerel medya, başkent Mexico City'nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olduğunu bildirirken, polis helikopterleri metropolün merkezinde devriye geziyor.
⚡️Meksika'nın güneyinde Cuma günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı pic.twitter.com/hHDpRMkSDt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 4, 2026
Deprem, Tres Valles, Cordoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizal, Huatusco ve Coatzacoalcos bölgelerinde de hissedildi.
Güçlü sarsıntı sonucu sismik alarmların çalmasıyla Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un yılın ilk basın toplantısını yarıda kestiği bildirildi.
