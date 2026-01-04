https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/marmarada-firtina-uyarisi-budo-ido-ve-adalar-ve-sehir-hatlarinda-iptal-seferler-1102467775.html

Marmara'da fırtına uyarısı: BUDO, İDO ve Adalar ve şehir hatlarında iptal seferler

Marmara'da fırtına uyarısı: BUDO, İDO ve Adalar ve şehir hatlarında iptal seferler

Batıda fırtına ve yağış etkisini artırıyor. Meteoroloji, İstanbul, İzmir ve Çanakkale dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Rüzgârın hızı 70 km/saate kadar... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

Batı bölgelerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, İzmir ve Çanakkale’nin de bulunduğu 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.4 Ocak İDO iptal seferleriOlumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak 2026 Pazar günü bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:4 Ocak BUDO iptal seferlerOlumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak 2026 tarihinde bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:4 Ocak GESTAŞ iptal seferleriİstanbul'da iptal edilen vapur seferleriFırtına sebebiyle İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal sefer duyurusu yapıldı:Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek- Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak olup, Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.

