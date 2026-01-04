Marmara'da fırtına uyarısı: BUDO, İDO ve Adalar ve şehir hatlarında iptal seferler
Batıda fırtına ve yağış etkisini artırıyor. Meteoroloji, İstanbul, İzmir ve Çanakkale dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Rüzgârın hızı 70 km/saate kadar çıkarken, olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında iptallere yol açtı.
Batı bölgelerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, İzmir ve Çanakkale’nin de bulunduğu 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
4 Ocak İDO iptal seferleri
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak 2026 Pazar günü bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
Yenikapı – Yalova | 09:45
Yalova – Yenikapı | 09:45
Pendik – Yalova | 10:00
Yalova – Pendik | 11:00
Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa | 11:15
Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy | 11:30
Yenikapı – Yalova | 11:45
Yalova – Yenikapı | 11:45
4 Ocak BUDO iptal seferler
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak 2026 tarihinde bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) | 08:00
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) | 08:00
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) | 09:30
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) | 09:30
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) | 10:00
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) | 10:30
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) | 13:30
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) | 14:00
İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) | 14:00
Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) | 15:30
4 Ocak GESTAŞ iptal seferleri
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada Hattı'nda 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir.
Güney Marmara Adalar Hattı'nda 04.01.2026 Pazar günü ise tüm seferler iptal edilmiştir.
İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri
Fırtına sebebiyle İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal sefer duyurusu yapıldı:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Kadıköy-Kabataş Hattı
Büyükada-Sedefadası Hattı
Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı
Kabataş-Çengelköy Hattı
Kadıköy-Beşiktaş Hattı
Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı
Eminönü-Üsküdar Hattı
Bostancı-Adalar Ring Hattı
Eminönü-Rumelikağı Hattı seferlerinin Ortaköy uğramaları
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Uzun Boğaz Turu
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Üsküdar-Aşiyan Seferleri
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı Seferleri
Kısa Boğaz Turu
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek- Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak olup, Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.