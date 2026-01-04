https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/lodos-istanbulu-vurdu-catilar-uctu-araclar-hasar-gordu-1102475094.html

Lodos İstanbul'u vurdu: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

Lodos İstanbul'u vurdu: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli rüzgardan uçan bir çatı nedeniyle...

Mega kent İstanbul'da ekili olan lodos Üsküdar ve Avcılar başta olmak üzere birçok noktada dev dalgalar oluşturdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı teknelerin battığı bildirildi.Lodos, karada da hasara yol açtı. Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden koparak sokakta park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da aksattı. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini ve dün yapılamayan seferlerin bugün de gerçekleştirilemediğini duyurdu.

