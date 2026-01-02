https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/2-ocak-cuma-kar-tatili-olan-iller-1102424043.html

2 Ocak Cuma kar tatili olan iller

Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürürken öğrenciler ve veliler "bugün okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil oldu mu" sorularına... 02.01.2026

Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkisini artırmasıyla birlikte valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde eğitime ara verildiği duyuruldu. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği iller ve son dakika açıklamaları:İstanbul’un 5 ilçesinde okullar tatilİstanbul’da Şile, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü, kaymakamlıklar kararıyla tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. (Resmî-özel okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, DYK’lar ve takviye kursları dahil.)Bu ilçelerde Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. 8 yaş altı engelli çocuğu bulunan anneler (meslek ayrımı olmaksızın) idari izinli sayılacak.İTÜ (çevrim içi ders kararı): İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, buzlanma riski nedeniyle derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu. AdıyamanAdıyaman Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma riski bulunduğunu belirterek 2 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.GümüşhaneValilik, Meteoroloji değerlendirmelerine göre kar yağışının süreceği ve sıcaklık düşüşünün don-buzlanmaya yol açacağı beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.ElazığKar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu’nun açıklaması:"Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz."KahramanmaraşMeteoroloji değerlendirmesine göre karın akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesi, cuma-cumartesi kuvvetli buzlanma ve don riski beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.Kamu kurumlarında hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.ŞırnakValiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü; resmî-özel kreşlerden liselere, mesleki eğitim merkezleri ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğretim kursları ve özel eğitim/rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan, hamile kamu çalışanları ile belirtilen kurumlarda çocuğu devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.(Not: Şırnak’ta kar nedeniyle daha önce 2 gün ara verilmişti.)HakkariValiliğin NSosyal hesabındaki açıklamaya göre yerleşimlerde kar kalınlığı 1 metreyi, kırsalda 2 metreyi aştı. Karın gün batımına doğru azalması, gece 00.00–06.00 arasında yeniden yoğunlaşması beklentisi; yüksek kesimler ve riskli güzergâhlarda çığ tehlikesi ve sıcaklığın -10 dereceye kadar düşme riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm resmî-özel eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara verildi.Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde'lerinde (RAM) da aynı tarihte hizmete ara verildi.Kamu kurumlarında hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp/böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.GaziantepValiliğin NSosyal hesabına göre sıcaklık düşüşü ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü; MEB’e bağlı örgün-yaygın tüm resmî-özel kurumlar, Aile ve Sosyal Hizmetler’e bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet’e bağlı Kur’an kursları 1 gün tatil edildi.Kamu kurumlarında engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personel 1 gün idari izinli.(Not: Kentte kar nedeniyle dün ara verilmişti.)DüzceValilik açıklamasına göre resmî-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon, sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi.Hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş/anaokulu/özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel idari izinli.BoluValilik, resmî-özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon, sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.Hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş/anaokulu/özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel idari izinli; 24 saat esaslı birimlerde personel durumu ilgili amirlerce değerlendirilecek.AmasyaValilik, beklenen yoğun kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 Ocak günü kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.Hamile, engelli, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli.KarsValilik, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar ve olumsuz koşullar nedeniyle resmî-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon ve Kur’an kursları dahil) 2 Ocak Cuma günü tatil kararı alındığını açıkladı.Engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ile anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan kadın personeller idari izinli.MalatyaKar sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı 2 Ocak 2026 Cuma günü Malatya il genelinde resmî-özel, örgün-yaygın tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) 1 gün ara verildiğini duyuruldu.Kamu kurumlarında hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli.Ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi’nde hamile ve engelli personele idari izin verilirken, öğrenciler eğitime çevrimiçi katılacak. Yavuz’un paylaşımındaki uzun açıklama metnindeki içerik değişmeden bu kararı doğruluyor.MuşValilik, kar yağışının süreceği ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağı değerlendirmesiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde (üniversite hariç) resmî-özel tüm örgün-yaygın eğitim kurumlarında 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarında hamile, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu/kreşe devam eden kadın personel idari izinli.YozgatValilik, Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.ÇorumValilik, buzlanma ve don ihtimaline karşı 2 Ocak Cuma günü il genelinde; kreşlerden liselere, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim/rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında 1 gün ara verildiğini açıkladı.Çocuğu kreş/anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli.BartınValilik, akşama kadar sürmesi beklenen kar, gece-sabah -11 dereceye inmesi ve kuvvetli buzlanma riski gerekçesiyle 02.01.2026 Cuma günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün ara verdiğini duyurdu. Açıklamadaki alıntı aynen:''Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde kar yağışlarının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi, gece ve sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklıklarının -11 dereceye kadar düşmesi ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ile yaşanabilecek diğer olumsuzluklar değerlendirilerek 02.01.2026 Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 02.01.2026 tarihinde 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir''TokatValilik; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgası, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün ara verildiğini açıkladı.Engelli ve hamile personel idari izinli.SiirtValilik, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle sıcaklıkların daha da düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artması beklentisiyle il genelinde resmî-özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün ara verdi.0-6 yaş çocuğu olan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personeli idari izinli.(Not: Siirt’te daha önce 2 gün ara verilmişti.)BingölVali Ahmet Hamdi Usta, aralıksız karın aşırı don ve buzlanmaya neden olacağını belirterek il merkezi ve tüm ilçelerde resmî-özel tüm örgün-yaygın kurumlar ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün ara verildiğini duyurdu.Kamu kurumlarında engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu/kreşe devam eden kadın personel idari izinli.SinopValilik, olumsuz koşulların süreceği beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü; kent merkezi Erfelek, Ayancık, Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen, Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.DiyarbakırBuzlanma ve don nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.Çocuğu kreş/anaokulu/ilkokula devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli.(Not: Diyarbakır’da daha önce 3 gün ara verilmişti.)BatmanOlumsuz hava koşulları ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma-don riskinin artması nedeniyle eğitim kurumlarında 1 gün daha ara verildi.Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli.(Not: Batman’da daha önce 2 gün ara verilmişti.)SivasValilik, il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.Kreş/anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (24 saat esaslı birimlerde durum ilgili amirlerce değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli.AğrıValilik, yoğun kar ve buzlanma beklentisi nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 1 gün ara verildiğini açıkladı.Hamile ve engelli, çocuğu kreş/anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli.ZonguldakVali Osman Hacıbektaşoğlu, don tehlikesi ve olumsuz koşullar nedeniyle 2 Ocak Cuma günü resmî-özel örgün-yaygın kurumlarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri ve planlanan e-sınav faaliyetleri de aynı tarihte iptal edildi.Engelli ve hamile personel idari izinli.TunceliValilik, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün ara verildiğini açıkladı.Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş/anaokuluna devam eden personel idari izinli.ArdahanKar ve tipi nedeniyle il genelinde resmî-özel tüm örgün-yaygın kurumlarda eğitime ara verildi.Engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ile anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel idari izinli.Vali Hayrettin Çiçek’in paylaşımı aynen:"Sevgili öğrenciler, hava koşulları sebebiyle cuma günü bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun. İyi tatiller."KarabükVali Mustafa Yavuz, yoğun kar, don, buzlanma nedeniyle il genelindeki her tür ve derecedeki resmî-özel örgün-yaygın kurumlar ile özel eğitim/rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarında hamile ve özel gereksinimli personel idari izinli.(Not: Karabük’te daha önce pazartesi-salı-çarşamba ara verilmişti.)NiğdeValilik, sıcaklığın -18 dereceye kadar düşmesi, aşırı don ve gizli buzlanma beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü il genelinde kreşten rehabilitasyona kadar sayılan kurumlarda eğitime ara verildiğini açıkladı.Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli.OrduValilik, karla birlikte buzlanma-don riski nedeniyle; Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda; Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün ara verildiğini açıkladı.Eğitime ara verilen ilçelerde görevli engelli ve hamile çalışanlar idari izinli.OsmaniyeKar ve olumsuz koşullar nedeniyle Kadirli, Sumbas, Hasanbeyli, Düziçi ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacak (eğitime ara).MardinOlumsuz koşullar nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.Engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu/kreşe giden kadın personel idari izinli.(Not: Mardin’de daha önce 3 gün ara verilmişti.)ErzurumValilik, kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il genelinde ve tüm ilçelerde resmî-özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün ara verildiğini duyurdu.Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli.KayseriValilik, yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde (taşımalı eğitim ve il içi hareketlilik dikkate alınarak) sayılan eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.Kreş/anaokulu/ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli.KilisValilik, sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü kentteki tüm kurumlarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Kamu kuruluşlarında engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ve hamileler idari izinli; kreş/anaokuluna çocuğu olan kadın personel 1 gün idari izinli.BitlisValilik, yoğun kar ve aşırı soğuğa bağlı buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il genelindeki okullar ve sayılan kurumlarda 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarında 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli.VanValiliğe göre kar, buzlanma ve sis sürüyor; kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.Engelli, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler idari izinli.AfyonkarahisarValilik, gece beklenen minimum sıcaklıkların il merkezinde -13, yüksek rakımlı yerlerde -15 derece olarak değerlendirilmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.AksarayValilik, karla birlikte oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde kreşten rehabilitasyona kadar sayılan kurumlarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Hamile ve engelli personel idari izinli.ArtvinValilik, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle Artvin merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka, Yusufeli ilçelerinde 1 gün ara verildiğini açıkladı.Bu yerlerde hamile ve engelli kamu personeli idari izinli.KaramanValilik, sıcaklık düşüşüyle birlikte buzlanma ve don beklentisi nedeniyle 2 Ocak günü il genelindeki tüm resmî-özel, örgün-yaygın kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.Engelli ve hamile çalışanlar idari izinli.ŞanlıurfaValilik, sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklentisiyle 2 Ocak Cuma günü kentteki tüm kurumlarda 1 gün ara verildiğini duyurdu.Kamu kuruluşlarında engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ve hamileler idari izinli.AdanaAladağ, Feke, Saimbeyli ilçelerinde (karın ulaşımda aksamalara yol açması ve koşulların sürmesi nedeniyle) taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Ayrıca Tufanbeyli ilçesinde de kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.BayburtValilik, kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün ara verildiğini açıkladı.Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli.GiresunVali Mehmet Fatih Serdengeçti, karın şiddetini artırdığını belirterek il genelindeki tüm resmî-özel kurumlarda 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamile ve engelli personel idari izinli.SamsunValilik, kar sonrası buzlanma, don, sis ve pus nedeniyle ulaşımda aksama riski gerekçesiyle; MEB’e bağlı tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler’e bağlı kreşler, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarında hamileler, engelliler ve çocuğu kreş/anaokuluna giden anneler idari izinli.SakaryaValilik, Hendek ve Kaynarca ilçelerinde resmî-özel tüm örgün-yaygın kurumlarda 1 gün ara verildiğini; ayrıca kent genelinde taşımalı eğitimdeki öğrenciler için de eğitime ara verildiğini bildirdi. (Üniversiteler kapsam dışı.)TrabzonValilik, kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 1 gün ara verildiğini açıkladı.Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli.KastamonuValilik, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü; il merkezinde tüm okullarda, İnebolu, Şenpazar, Küre, Abana, Çatalzeytin, Cide, Seydiler, Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt, Daday, Bozkurt, Araç ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; Devrekani’de ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarında engelli ve hamileler idari izinli.NevşehirValilik, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini; aynı gün kamu kurumlarında hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.KırşehirValilik, il genelinde eğitime ara verildiğini; kamu kurumlarında hamile, engelli, kronik hastalığı olan personel ile anaokulu/kreş/ilkokul çağında çocuğu olan kadın personelin (24 saat esaslı birimlerde durum ilgili amirlerce değerlendirilecek) 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağını duyurdu.BursaValilik, kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle il genelinde örgün-yaygın tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiğini açıkladı.Hamile, engelli, kronik hastalığı olan personel ile anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel idari izinli.RizeValilik, yoğun kar ve soğuk nedeniyle buzlanma ve ulaşım risklerine karşı tedbir kapsamında il genelinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel idari izinli.Ordu - Kütahya - ErzincanOrdu genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Kütahya’da olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.Erzincan’da olumsuz koşullar nedeniyle 1 gün ara verildi; ayrıca kamu kurumlarında engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel idari izinli.Konya - Çankırı - EskişehirKonya’nın 20 ilçesinde (Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır, Derebucak, Yalıhöyük, Ahırlı, Altınekin) 2 Ocak Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.Çankırı’da Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde tüm okullarda, Korgun ilçesinde ise taşımalı eğitimde 1 gün ara verildi; kamu kurumlarında hamile, engelliler ve çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynler idari izinli.Eskişehir’in Seyitgazi, Mihalıççık, Çifteler ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. (Sivrihisar ve Günyüzü’nde de taşımalı eğitime ara verilmişti.)IğdırValilik, gece beklenen aralıklı kar, aşırı buzlanma ve yer yer sis gibi olumsuzluklara karşı 2 Ocak 2026 tarihinde Iğdır genelindeki tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün ara verildiğini açıkladı.

