İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de ortak operasyon: IŞİD hedefleri vuruldu
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de ortak operasyon: IŞİD hedefleri vuruldu
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Fransa ile birlikte Suriye'de IŞİD'e ait bir yer altı tesisini hedef aldı. Operasyonun... 04.01.2026
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının, IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek amacıyla Suriye üzerinde devriye faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. İstihbarat analizleri sonucunda, Palmira’nın kuzeyinde, dağlık bir bölgede yer alan ve silah ile patlayıcı depolamak için kullanıldığı değerlendirilen bir yer altı tesisinin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, tesisin bulunduğu bölgede sivil yerleşim olmadığını vurguladı.Fransa'yla ortak hava saldırısıCumartesi akşamı gerçekleştirilen operasyonda İngiliz ve Fransız hava unsurlarının birlikte hareket ettiği aktarıldı. Uçakların, yakıt ikmali için Voyager tanker uçağı tarafından desteklendiği ve hedefin giriş tünellerinin Paveway IV güdümlü bombalarla vurulduğu bildirildi.İlk değerlendirmelere göre hedefin başarıyla imha edildiği, sivil halk için herhangi bir risk oluşmadığı ve tüm uçakların güvenli şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.İngiltere’den kararlılık mesajıİngiltere Savunma Bakanı John Healey, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin müttefikleriyle birlikte hareket ederek IŞİD’in yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.Healey, “Bu operasyon, DAEŞ’in tehlikeli ideolojilerine karşı müttefiklerimizle omuz omuza durduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de ortak operasyon: IŞİD hedefleri vuruldu

13:30 04.01.2026
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Fransa ile birlikte Suriye’de IŞİD’e ait bir yer altı tesisini hedef aldı. Operasyonun, örgütün yeniden yapılanma girişimlerini engellemeyi amaçladığı bildirildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının, IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek amacıyla Suriye üzerinde devriye faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. İstihbarat analizleri sonucunda, Palmira’nın kuzeyinde, dağlık bir bölgede yer alan ve silah ile patlayıcı depolamak için kullanıldığı değerlendirilen bir yer altı tesisinin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, tesisin bulunduğu bölgede sivil yerleşim olmadığını vurguladı.

Fransa'yla ortak hava saldırısı

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen operasyonda İngiliz ve Fransız hava unsurlarının birlikte hareket ettiği aktarıldı. Uçakların, yakıt ikmali için Voyager tanker uçağı tarafından desteklendiği ve hedefin giriş tünellerinin Paveway IV güdümlü bombalarla vurulduğu bildirildi.
İlk değerlendirmelere göre hedefin başarıyla imha edildiği, sivil halk için herhangi bir risk oluşmadığı ve tüm uçakların güvenli şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.

İngiltere’den kararlılık mesajı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin müttefikleriyle birlikte hareket ederek IŞİD’in yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Healey, “Bu operasyon, DAEŞ’in tehlikeli ideolojilerine karşı müttefiklerimizle omuz omuza durduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
