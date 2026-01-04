https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/ingiliz-tarih-bilimci-smith-kokain-abd-icin-sorun-degil-mesele-petrol-1102475885.html

İngiliz tarih bilimci Smith: Kokain ABD için sorun değil. Mesele petrol

Warwick Üniversitesi'nin Modern Latin Amerika Tarihi bölümünden Prof. Benjamin Smith, ABD'nin Venezüella'daki operasyonunun uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili değil, petrolle ve Washington'un Batı yarımkürede yeni bir düzen kurma arzusuyla ilgili olduğunu belirtti.Prof. Smith, "Kokain, ABD için (metamfetamin ve fentanilin aksine) büyük bir sorun değil. Kokainin çoğu Venezüella'dan gelmiyor. Venezüellalı çeteler ise uyuşturucu ticaretinde ikincil rol oynuyor. Bu istila uyuşturucuyla ilgili değil. Mesele petrol, (ABD'de) ara seçimler ve Batı yarımkürede yeni bir düzen" ifadelerini kullandı.Dünya uyuşturucu kaçakçılığının tarihi üzerine bir kitap yayınlayan Smith, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığına karışmış olabileceğinden şüphe duyduğunu da ifade etti.

