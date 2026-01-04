Ekonomist Guliyev yorumladı: ABD'nin Venezüella'ya saldırısı küresel enerji sektörünü nasıl etkileyecek?

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Finans Ekonomisi Fakültesi Dekanı İkbal Guliyev, ABD'nin Venezüella'ya müdahalesi sonrası petrol fiyatlarında yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabileceğini ancak bu konunun orta vadede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



📍Sputnik'e demeç veren Guliyev'in tezleri şöyle:



🔴Yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabilir, ancak bu konu orta vadede değerlendirilmeli



🔴Amerikan petrol endüstrisinin karşılaşacağı bir dizi zorluk var, bunlar arasında Çin ve Rusya faktörleri de yer alıyor



🔴Çin faktörü, krediler, borçlar ve yükümlülüklerle bağlantılı ve Venezüella petrolüyle güvence altına alınması gereken yaklaşık 20 milyar dolara ulaşıyor



🔴Ayrıca PDVSA ile ortak yatırımlar ve projeler gibi Rus çıkarları söz konusu



🔴ABD'li rafineriler, özellikle Meksika Körfezi'ndekiler, ağır Venezüella petrolü için tasarlandı, bu nedenle üretim rahatlıkla genişletilebilir



🔴Öte yandan, milyon varillik üretimi en az 4 milyon varile çıkarmak için yatırım gerekli



🔴Bunun için de önemli ek yatırımları mümkün kılacak uygun bir siyasi, mali ve ekonomik ortam olmalı



🔴Dolayısıyla, kısa vadede küresel petrol piyasası üzerindeki etki minimal olacak



🔴Orta ve uzun vadede ise her şey Venezüella petrolü üzerindeki etkin kontrole bağlı olacak