Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/ekonomist-guliyev-yorumladi-abdnin-venezuellaya-saldirisi-kuresel-enerji-sektorunu-nasil-1102473605.html
Ekonomist Guliyev yorumladı: ABD'nin Venezüella'ya saldırısı küresel enerji sektörünü nasıl etkileyecek?
Ekonomist Guliyev yorumladı: ABD'nin Venezüella'ya saldırısı küresel enerji sektörünü nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
ABD'nin Venezüella'da yönetimi ele geçirerek dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi haline gelmesi, küresel enerji sektörünün bu gelişmelerden... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T16:24+0300
2026-01-04T16:24+0300
dünya
abd
venezüella
meksika körfezi
sputnik
pdvsa
küresel
petrol
enerji piyasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102473345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89a49edc94770cb24f8a79703cf3943c.jpg
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Finans Ekonomisi Fakültesi Dekanı İkbal Guliyev, ABD'nin Venezüella'ya müdahalesi sonrası petrol fiyatlarında yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabileceğini ancak bu konunun orta vadede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.📍Sputnik'e demeç veren Guliyev'in tezleri şöyle:🔴Yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabilir, ancak bu konu orta vadede değerlendirilmeli 🔴Amerikan petrol endüstrisinin karşılaşacağı bir dizi zorluk var, bunlar arasında Çin ve Rusya faktörleri de yer alıyor🔴Çin faktörü, krediler, borçlar ve yükümlülüklerle bağlantılı ve Venezüella petrolüyle güvence altına alınması gereken yaklaşık 20 milyar dolara ulaşıyor 🔴Ayrıca PDVSA ile ortak yatırımlar ve projeler gibi Rus çıkarları söz konusu🔴ABD'li rafineriler, özellikle Meksika Körfezi'ndekiler, ağır Venezüella petrolü için tasarlandı, bu nedenle üretim rahatlıkla genişletilebilir🔴Öte yandan, milyon varillik üretimi en az 4 milyon varile çıkarmak için yatırım gerekli🔴Bunun için de önemli ek yatırımları mümkün kılacak uygun bir siyasi, mali ve ekonomik ortam olmalı🔴Dolayısıyla, kısa vadede küresel petrol piyasası üzerindeki etki minimal olacak🔴Orta ve uzun vadede ise her şey Venezüella petrolü üzerindeki etkin kontrole bağlı olacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bbp-genel-baskani-destici-maduroya-yonelik-hukuk-disi-operasyonu-kiniyorum-1102473068.html
venezüella
meksika körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102473345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_252ecf8a5e55d3b42bfa16439d03678a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezüella, meksika körfezi, sputnik, pdvsa, küresel, petrol, enerji piyasası
abd, venezüella, meksika körfezi, sputnik, pdvsa, küresel, petrol, enerji piyasası

Ekonomist Guliyev yorumladı: ABD'nin Venezüella'ya saldırısı küresel enerji sektörünü nasıl etkileyecek?

16:24 04.01.2026
© AP Photo / Matias DelacroixNational Assembly building is lightened in downtown Caracas, Venezuela, after explosions and low-flying aircraft were heard, Saturday, Jan. 3, 2026.
National Assembly building is lightened in downtown Caracas, Venezuela, after explosions and low-flying aircraft were heard, Saturday, Jan. 3, 2026. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Abone ol
ABD'nin Venezüella'da yönetimi ele geçirerek dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi haline gelmesi, küresel enerji sektörünün bu gelişmelerden nasıl etkileneceği sorularını akıllara getirdi.
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Finans Ekonomisi Fakültesi Dekanı İkbal Guliyev, ABD'nin Venezüella'ya müdahalesi sonrası petrol fiyatlarında yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabileceğini ancak bu konunun orta vadede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

📍Sputnik'e demeç veren Guliyev'in tezleri şöyle:

🔴Yakın gelecekte birkaç dolarlık bir fiyat artışı yaşanabilir, ancak bu konu orta vadede değerlendirilmeli

🔴Amerikan petrol endüstrisinin karşılaşacağı bir dizi zorluk var, bunlar arasında Çin ve Rusya faktörleri de yer alıyor

🔴Çin faktörü, krediler, borçlar ve yükümlülüklerle bağlantılı ve Venezüella petrolüyle güvence altına alınması gereken yaklaşık 20 milyar dolara ulaşıyor

🔴Ayrıca PDVSA ile ortak yatırımlar ve projeler gibi Rus çıkarları söz konusu

🔴ABD'li rafineriler, özellikle Meksika Körfezi'ndekiler, ağır Venezüella petrolü için tasarlandı, bu nedenle üretim rahatlıkla genişletilebilir

🔴Öte yandan, milyon varillik üretimi en az 4 milyon varile çıkarmak için yatırım gerekli

🔴Bunun için de önemli ek yatırımları mümkün kılacak uygun bir siyasi, mali ve ekonomik ortam olmalı

🔴Dolayısıyla, kısa vadede küresel petrol piyasası üzerindeki etki minimal olacak

🔴Orta ve uzun vadede ise her şey Venezüella petrolü üzerindeki etkin kontrole bağlı olacak
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
TÜRKİYE
BBP Genel Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала