Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

