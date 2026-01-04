Çin Dışişleri: 'Maduro ve eşi derhal serbest bırakılsın'

"Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Çin, ABD’nin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla ele geçirerek ülke dışına çıkarması karşısında derin endişe duymaktadır. ABD’nin bu adımı, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerdeki temel normların ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerinin açık bir ihlalidir. Çin, ABD’ye Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlaması, onları derhal serbest bırakması, Venezuela hükümetini devirmeye son vermesi ve meseleleri diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi çağrısında bulunmaktadır."