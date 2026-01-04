Türkiye
Çin Dışişleri: 'Maduro ve eşi derhal serbest bırakılsın'
Çin Dışişleri: 'Maduro ve eşi derhal serbest bırakılsın'
04.01.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında gelen soru üzerine ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahale ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD'ye götürülmesi konusunda açıklama yaptı.
Çin Dışişleri: 'Maduro ve eşi derhal serbest bırakılsın'

10:04 04.01.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'ye götürülmesi konusunda bugün açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü gelen soru üzerine Çin'in ABD'ye "Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlaması, onları derhal serbest bırakması" çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında gelen soru üzerine ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahale ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD'ye götürülmesi konusunda açıklama yaptı.

"Soru:

3 Ocak’ta ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla ele geçirerek ülke dışına çıkardığı bildirildi. Birçok ülkenin hükümeti bu duruma karşı çıktığını açıkladı. Çin’in bu konudaki yorumu nedir?"

"Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Çin, ABD’nin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla ele geçirerek ülke dışına çıkarması karşısında derin endişe duymaktadır. ABD’nin bu adımı, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerdeki temel normların ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerinin açık bir ihlalidir. Çin, ABD’ye Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlaması, onları derhal serbest bırakması, Venezuela hükümetini devirmeye son vermesi ve meseleleri diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi çağrısında bulunmaktadır."

