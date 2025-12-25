https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/kuzey-makedonyada-elektrik-alarmi-yakit-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1102216654.html

Kuzey Makedonya’da elektrik alarmı: Yakıt krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kuzey Makedonya’da elektrik üretimini etkileyen yakıt sıkıntısı nedeniyle yedi günlük kriz ilan edildi. Sorunun, Yunanistan’daki çiftçi protestoları yüzünden... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya'da hükümetin açıklamasına göre, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın Yunanistan’dan tedarikinde yaşanan aksamalar krizi tetikledi. Yetkililer, protestocu çiftçilerin sınır kapılarını kapatmasının sevkiyatı durma noktasına getirdiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Kuzey Makedonya hükümeti, elektrik arzı için yedi gün süreyle kriz ilan etti.Devlet rezervleri devredeKriz kararıyla birlikte, devlet elektrik şirketi ESM’nin zorunlu devlet yakıt rezervlerini bedelsiz kullanmasına izin verildiği duyuruldu. Hükümet, bu adımın elektrik üretiminin aksamaması için atıldığını belirtti.Skopje’de yapılan kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, ESM’nin kullandığı yakıt miktarını hükümete ve Maliye Bakanlığı’na raporlayacağı aktarıldı.Komşudan destek teklifiElektrik üretiminin büyük bölümünün linyit ve yakıt yağına dayandığı ülkede, krizin uzamaması için alternatifler de devreye alındı. Bulgaristan’ın acil yakıt desteği teklif ettiği bildirildi.Teklifin, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Timco Mucunski arasındaki telefon görüşmesinde iletildiği aktarıldı.Protestolar neden başladı?Yunanistan’ın kuzeyinde çiftçiler uzun süredir geciken destek ödemeleri, düşük ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle protesto düzenliyor. Eylemler kapsamında yollar ve sınır kapılarının kapatıldığı, bunun da uluslararası yük taşımacılığını aksattığı belirtildi.Çiftçilerin daha yüksek sübvansiyon, vergi indirimi ve artan yakıt ile gübre maliyetleri için destek talep ettiği aktarıldı.

