Arjantinli uzman: ABD’nin Maduro’ya yönelik suçlamaları, kesintisiz bir yalanlar zinciri

İzlenen politikalar ve bunların ardındaki temel hedefler baştan beri çok netti. Bu bağlamın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle uzaktan yakından ilgisi olmadı. Her şey doğrudan ifade edildi: Hedef petroldü. Mantık ise son derece çıplak ve samimiyetsiz: ‘Bu ülke bizim, kaynaklar bizim, yönetim bizim.’ Ve ABD, kendi çizgisine uymayan, planlarının dışına çıkan bir hükümetin varlığına tahammül göstermiyor.