Arjantinli uzman: ABD'nin Maduro'ya yönelik suçlamaları, kesintisiz bir yalanlar zinciri
Arjantinli uzman: ABD’nin Maduro’ya yönelik suçlamaları, kesintisiz bir yalanlar zinciri
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, ABD'nin Venezüella'ya yönelik söylemlerinin 'kesintisiz ve temelsiz yalanlar silsilesi' olduğunu... 03.01.2026
Arjantinli gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik Mundo radyosuna verdiği demeçte, ABD’nin Venezüella ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik iddia ve yaklaşımının temelinde Venezüella’nın petrol kaynakları ve ülke üzerindeki kontrolün yattığını söyledi.Uzman, ABD’nin Venezüella politikasındaki temel hedefin açıkça belli olduğunu belirterek şöyle devam etti:Casteglione ayrıca, uluslararası hukuk ve egemenlik ilkelerinin bu tür müdahalelerle açıkça çiğnendiğini vurguladı.
23:26 03.01.2026
Venezüella'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, ABD’nin Venezüella’ya yönelik söylemlerinin ‘kesintisiz ve temelsiz yalanlar silsilesi’ olduğunu belirterek, Washington’un gerçek hedefinin uyuşturucuyla mücadele değil, petrol ve ülke üzerindeki kontrol olduğunu belirtti.
Arjantinli gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik Mundo radyosuna verdiği demeçte, ABD’nin Venezüella ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik iddia ve yaklaşımının temelinde Venezüella’nın petrol kaynakları ve ülke üzerindeki kontrolün yattığını söyledi.
Hiçbir zaman bu kadar sürekli, ısrarcı ve ardı arkası kesilmeyen bir yalan furyasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Özellikle de Başkan Nicolas Maduro’ya yöneltilen temelsiz suçlamalar zinciri düşündürücü. Bu durum, ABD’nin çok kısa bir süre önce Honduras’ın eski devlet başkanını, 400 tondan fazla uyuşturucuyu ABD’ye kaçırmaktan hüküm giymiş birini, serbest bıraktığı gerçeğiyle daha da çarpıcı hale geliyor.
Uzman, ABD’nin Venezüella politikasındaki temel hedefin açıkça belli olduğunu belirterek şöyle devam etti:
İzlenen politikalar ve bunların ardındaki temel hedefler baştan beri çok netti. Bu bağlamın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle uzaktan yakından ilgisi olmadı. Her şey doğrudan ifade edildi: Hedef petroldü. Mantık ise son derece çıplak ve samimiyetsiz: ‘Bu ülke bizim, kaynaklar bizim, yönetim bizim.’ Ve ABD, kendi çizgisine uymayan, planlarının dışına çıkan bir hükümetin varlığına tahammül göstermiyor.
Casteglione ayrıca, uluslararası hukuk ve egemenlik ilkelerinin bu tür müdahalelerle açıkça çiğnendiğini vurguladı.
