https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/8-gun-boyunca-arandi-elif-kumal-golde-bulundu-1102475505.html
8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu
8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'ın cesedi gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T19:45+0300
2026-01-04T19:45+0300
2026-01-04T20:17+0300
türki̇ye
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
elif kumal
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102438606_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_fcd9d770ec97073a48d8bcdefa532f2e.jpg
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, Kumal’ın kullandığı araçla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunduğunu bildirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, günlerdir geniş bir alanda sürdürülüyordu. Olayın geçmişiElif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak üzere gitmişti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından genç kadının aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kayiplara-karisan-elif-kumal-6-gundur-araniyor-erkek-arkadasi-serbest-birakildi-1102439093.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102438606_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_393c2063f4bb6afc3ac2aea3d5d0ce59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, elif kumal, türkiye
cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, elif kumal, türkiye
8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu
19:45 04.01.2026 (güncellendi: 20:17 04.01.2026)
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'ın cesedi gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Vali Ustaoğlu, Kumal’ın kullandığı araçla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunduğunu bildirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, günlerdir geniş bir alanda sürdürülüyordu.
Elif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak üzere gitmişti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından genç kadının aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmişti.