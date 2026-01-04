https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/8-gun-boyunca-arandi-elif-kumal-golde-bulundu-1102475505.html

8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'ın cesedi gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 04.01.2026, Sputnik Türkiye

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, Kumal’ın kullandığı araçla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunduğunu bildirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, günlerdir geniş bir alanda sürdürülüyordu. Olayın geçmişiElif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak üzere gitmişti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından genç kadının aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmişti.

