8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu
8 gün boyunca arandı: Elif Kumal gölde bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'ın cesedi gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 04.01.2026, Sputnik Türkiye
elif kumal
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, Kumal’ın kullandığı araçla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunduğunu bildirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, günlerdir geniş bir alanda sürdürülüyordu. Olayın geçmişiElif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak üzere gitmişti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından genç kadının aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmişti.
SON HABERLER
cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, elif kumal, türkiye
19:45 04.01.2026 (güncellendi: 20:17 04.01.2026)
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gün önce kaybolan Elif Kumal'ın cesedi gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Vali Ustaoğlu, Kumal’ın kullandığı araçla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunduğunu bildirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, günlerdir geniş bir alanda sürdürülüyordu.

Olayın geçmişi

Elif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak üzere gitmişti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından genç kadının aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmişti.
TÜRKİYE
Kayıplara karışan Elif Kumal 6 gündür aranıyor: Erkek arkadaşı serbest bırakıldı
2 Ocak, 12:45
