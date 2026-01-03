https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/von-der-leyen-ab-venezuellada-bariscil-ve-demokratik-gecisi-destekliyor-1102460582.html

Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezüella’ya yönelik her türlü adımın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olması gerektiğini... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg

ABD’nin Venezüella’ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan Von der Leyen, Venezüella konusunda alınacak her kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.Von der Leyen, “Venezüella’daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezüella halkını destekliyoruz ve ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yanayız. Her türlü karar, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olmalı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini belirtmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Birçok ülke, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısına ilişkin resmi kınama yayınladı.

