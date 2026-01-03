https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/von-der-leyen-ab-venezuellada-bariscil-ve-demokratik-gecisi-destekliyor-1102460582.html
Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor
Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezüella’ya yönelik her türlü adımın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olması gerektiğini... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T16:56+0300
2026-01-03T16:56+0300
2026-01-03T16:56+0300
dünya
ursula von der leyen
avrupa birliği komisyonu
avrupa birliği
ab
venezüella
abd
nicolas maduro
donald trump
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
ABD’nin Venezüella’ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan Von der Leyen, Venezüella konusunda alınacak her kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.Von der Leyen, “Venezüella’daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezüella halkını destekliyoruz ve ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yanayız. Her türlü karar, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olmalı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini belirtmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Birçok ülke, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısına ilişkin resmi kınama yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disislerinden-venezuella-aciklamasi-abdnin-bahaneleri-asilsiz-1102457338.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, ab, venezüella, abd, nicolas maduro, donald trump, birleşmiş milletler (bm)
ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, ab, venezüella, abd, nicolas maduro, donald trump, birleşmiş milletler (bm)
Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezüella’ya yönelik her türlü adımın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olması gerektiğini vurgulayarak, AB’nin ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yana olduğunu belirtti.
ABD’nin Venezüella’ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan Von der Leyen, Venezüella konusunda alınacak her kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.
Von der Leyen, “Venezüella’daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezüella halkını destekliyoruz ve ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yanayız. Her türlü karar, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olmalı” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini belirtmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Birçok ülke, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısına ilişkin resmi kınama yayınladı.