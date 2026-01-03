Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/von-der-leyen-ab-venezuellada-bariscil-ve-demokratik-gecisi-destekliyor-1102460582.html
Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor
Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezüella’ya yönelik her türlü adımın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olması gerektiğini... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T16:56+0300
2026-01-03T16:56+0300
dünya
ursula von der leyen
avrupa birliği komisyonu
avrupa birliği
ab
venezüella
abd
nicolas maduro
donald trump
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
ABD’nin Venezüella’ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan Von der Leyen, Venezüella konusunda alınacak her kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.Von der Leyen, “Venezüella’daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezüella halkını destekliyoruz ve ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yanayız. Her türlü karar, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olmalı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini belirtmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Birçok ülke, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısına ilişkin resmi kınama yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disislerinden-venezuella-aciklamasi-abdnin-bahaneleri-asilsiz-1102457338.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, ab, venezüella, abd, nicolas maduro, donald trump, birleşmiş milletler (bm)
ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, ab, venezüella, abd, nicolas maduro, donald trump, birleşmiş milletler (bm)

Von der Leyen: AB Venezüella'da barışçıl ve demokratik geçişi destekliyor

16:56 03.01.2026
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezüella’ya yönelik her türlü adımın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olması gerektiğini vurgulayarak, AB’nin ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yana olduğunu belirtti.
ABD’nin Venezüella’ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan Von der Leyen, Venezüella konusunda alınacak her kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.
Von der Leyen, “Venezüella’daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezüella halkını destekliyoruz ve ülkede barışçıl ve demokratik bir geçişten yanayız. Her türlü karar, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olmalı” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini belirtmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Birçok ülke, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısına ilişkin resmi kınama yayınladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала