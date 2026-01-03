Türkiye
Venezüella'da olağanüstü hal ilan edildi, Devlet Başkanı Maduro: 'Kapsamlı savunma gücü derhal konuşlandırılsın'
Venezüella'da olağanüstü hal ilan edildi, Devlet Başkanı Maduro: 'Kapsamlı savunma gücü derhal konuşlandırılsın'
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede artan güvenlik riskleri üzerine kapsamlı savunma gücünün derhal konuşlandırılması emrini verdi. Ayrıca Maduro... 03.01.2026
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı savunma unsurlarının acilen devreye sokulması talimatını verdi. Maduro, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.Venezüella yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.Hükümetin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: 🔴 Venezüella, ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyor. 🔴 ABD saldırısının amacı, Venezüella'nın petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmektir. 🔴 Tüm savunma planlarımızı devreye sokarak emperyalist saldırganlığa karşı koyacağız. Venezeülla Dışişleri Bakanı, ordu birliklerinin ülkenin egemenliğini savunmak için harekete geçirildiğini açıkladı. CBS News muhabiri Jennifer Jacobs'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella topraklarındaki askeri tesisler de dahil hedeflere yönelik saldırı emrini verdi.
10:47 03.01.2026 (güncellendi: 11:14 03.01.2026)
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede artan güvenlik riskleri üzerine kapsamlı savunma gücünün derhal konuşlandırılması emrini verdi. Ayrıca Maduro Venezuela'da Olağanüstü Hal İlan Etti. Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan karar, başkent Karakas’ta patlama ve silah sesleri duyulmasının ardından geldi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı savunma unsurlarının acilen devreye sokulması talimatını verdi. Maduro, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
Venezüella yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
Hükümetin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:
🔴 Venezüella, ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyor.
🔴 ABD saldırısının amacı, Venezüella'nın petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmektir.
🔴 Tüm savunma planlarımızı devreye sokarak emperyalist saldırganlığa karşı koyacağız.
Venezeülla Dışişleri Bakanı, ordu birliklerinin ülkenin egemenliğini savunmak için harekete geçirildiğini açıkladı.
CBS News muhabiri Jennifer Jacobs'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella topraklarındaki askeri tesisler de dahil hedeflere yönelik saldırı emrini verdi.
ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık
