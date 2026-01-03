https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/venezuela-devlet-baskani-maduro-kapsamli-bir-savunma-gucunun-derhal-konuslandirilmasi-emrini-verdi--1102455694.html

Venezüella'da olağanüstü hal ilan edildi, Devlet Başkanı Maduro: 'Kapsamlı savunma gücü derhal konuşlandırılsın'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede artan güvenlik riskleri üzerine kapsamlı savunma gücünün derhal konuşlandırılması emrini verdi. Ayrıca Maduro... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı savunma unsurlarının acilen devreye sokulması talimatını verdi. Maduro, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.Venezüella yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.Hükümetin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: 🔴 Venezüella, ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyor. 🔴 ABD saldırısının amacı, Venezüella'nın petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmektir. 🔴 Tüm savunma planlarımızı devreye sokarak emperyalist saldırganlığa karşı koyacağız. Venezeülla Dışişleri Bakanı, ordu birliklerinin ülkenin egemenliğini savunmak için harekete geçirildiğini açıkladı. CBS News muhabiri Jennifer Jacobs'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella topraklarındaki askeri tesisler de dahil hedeflere yönelik saldırı emrini verdi.

