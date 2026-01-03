https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/ukrayna-ve-abd-genelkurmaylari-ukrayna-ordusuna-destegi-ongoren-askeri-belge-uzerinde-uzlasti-1102460842.html
‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’
‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek, modernizasyon ve gözetim mekanizmalarını içeren dört bölümlük bir... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T17:25+0300
2026-01-03T17:25+0300
2026-01-03T17:25+0300
dünya
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy
donald trump
florida
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD genelkurmay yetkililerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek çerçevesinde dört ana bölüm ve dört ekten oluşan kapsamlı bir askeri belge üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.Gnatov ayrıca, benzer belgelerin hazırlanması yönünde şu anda diğer partner ülkelerle de görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük kısmının Avrupa tarafından üstlenileceğini, ancak ABD’nin de bu konuda mutlaka yardımcı olacağını belirtmişti.Zelenskiy ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında güvenlik garantilerine ilişkin mutabakatın “yüzde 100 oranında” sağlandığını ileri sürmüştü. Zelenskiy ve Trump, görüşme sonrası Avrupa liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. Trump, Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le "iyi ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rus-uzman-budanovun-ukrayna-devlet-baskanligi-ofisinin-basina-atanmasi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-1102453888.html
ukrayna
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, donald trump, florida, vladimir putin
ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, donald trump, florida, vladimir putin
‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek, modernizasyon ve gözetim mekanizmalarını içeren dört bölümlük bir askeri belgenin ABD ile genelkurmay düzeyinde uzlaşıldığını açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD genelkurmay yetkililerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek çerçevesinde dört ana bölüm ve dört ekten oluşan kapsamlı bir askeri belge üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.
Genelkurmaylar düzeyinde ABD ile ikili çalışmalar yürütüldü. Bu sürecin sonunda dört ana bölüm ve dört ekten oluşan bir askeri belge üzerinde uzlaşmaya varıldı. Belgede; Ukrayna ve silahlı kuvvetlerinin nasıl destekleneceği, askeri altyapının nasıl modernize ve yeniden yapılandırılacağı, destek mekanizmalarının nasıl işleyeceği, anlaşmanın uygulanmasının nasıl izleneceği ve olası ihlallere nasıl tepki verileceği detaylandırılıyor.
Gnatov ayrıca, benzer belgelerin hazırlanması yönünde şu anda diğer partner ülkelerle de görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük kısmının Avrupa tarafından üstlenileceğini, ancak ABD’nin de bu konuda mutlaka yardımcı olacağını belirtmişti.
Zelenskiy ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında güvenlik garantilerine ilişkin mutabakatın “yüzde 100 oranında” sağlandığını ileri sürmüştü. Zelenskiy ve Trump, görüşme sonrası Avrupa liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. Trump, Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le "iyi ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.