Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/ukrayna-ve-abd-genelkurmaylari-ukrayna-ordusuna-destegi-ongoren-askeri-belge-uzerinde-uzlasti-1102460842.html
‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’
‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek, modernizasyon ve gözetim mekanizmalarını içeren dört bölümlük bir... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T17:25+0300
2026-01-03T17:25+0300
dünya
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy
donald trump
florida
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD genelkurmay yetkililerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek çerçevesinde dört ana bölüm ve dört ekten oluşan kapsamlı bir askeri belge üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.Gnatov ayrıca, benzer belgelerin hazırlanması yönünde şu anda diğer partner ülkelerle de görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük kısmının Avrupa tarafından üstlenileceğini, ancak ABD’nin de bu konuda mutlaka yardımcı olacağını belirtmişti.Zelenskiy ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında güvenlik garantilerine ilişkin mutabakatın “yüzde 100 oranında” sağlandığını ileri sürmüştü. Zelenskiy ve Trump, görüşme sonrası Avrupa liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. Trump, Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le "iyi ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rus-uzman-budanovun-ukrayna-devlet-baskanligi-ofisinin-basina-atanmasi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-1102453888.html
ukrayna
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, donald trump, florida, vladimir putin
ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, donald trump, florida, vladimir putin

‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’

17:25 03.01.2026
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Abone ol
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek, modernizasyon ve gözetim mekanizmalarını içeren dört bölümlük bir askeri belgenin ABD ile genelkurmay düzeyinde uzlaşıldığını açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD genelkurmay yetkililerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek çerçevesinde dört ana bölüm ve dört ekten oluşan kapsamlı bir askeri belge üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.
Genelkurmaylar düzeyinde ABD ile ikili çalışmalar yürütüldü. Bu sürecin sonunda dört ana bölüm ve dört ekten oluşan bir askeri belge üzerinde uzlaşmaya varıldı. Belgede; Ukrayna ve silahlı kuvvetlerinin nasıl destekleneceği, askeri altyapının nasıl modernize ve yeniden yapılandırılacağı, destek mekanizmalarının nasıl işleyeceği, anlaşmanın uygulanmasının nasıl izleneceği ve olası ihlallere nasıl tepki verileceği detaylandırılıyor.
Gnatov ayrıca, benzer belgelerin hazırlanması yönünde şu anda diğer partner ülkelerle de görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük kısmının Avrupa tarafından üstlenileceğini, ancak ABD’nin de bu konuda mutlaka yardımcı olacağını belirtmişti.
Zelenskiy ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında güvenlik garantilerine ilişkin mutabakatın “yüzde 100 oranında” sağlandığını ileri sürmüştü. Zelenskiy ve Trump, görüşme sonrası Avrupa liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. Trump, Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le "iyi ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
Maj. Gen. Kyrylo Budanov, Ukraine's military intelligence chief attends the forum Ukraine 2024, Sunday, Feb. 25, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
DÜNYA
Rus uzman: Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin başına atanması, Trump’a doğrudan bir meydan okuma
01:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала