‘Ukrayna ve ABD Genelkurmayları, Ukrayna ordusuna desteği öngören askeri belge üzerinde uzlaştı’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD genelkurmay yetkililerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik destek çerçevesinde dört ana bölüm ve dört ekten oluşan kapsamlı bir askeri belge üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.Gnatov ayrıca, benzer belgelerin hazırlanması yönünde şu anda diğer partner ülkelerle de görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük kısmının Avrupa tarafından üstlenileceğini, ancak ABD’nin de bu konuda mutlaka yardımcı olacağını belirtmişti.Zelenskiy ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında güvenlik garantilerine ilişkin mutabakatın “yüzde 100 oranında” sağlandığını ileri sürmüştü. Zelenskiy ve Trump, görüşme sonrası Avrupa liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. Trump, Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le "iyi ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

