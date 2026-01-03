https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rus-uzman-budanovun-ukrayna-devlet-baskanligi-ofisinin-basina-atanmasi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-1102453888.html

Rus uzman: Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin başına atanması, Trump’a doğrudan bir meydan okuma

Rus askeri analist İgor Korotçenko, Ukraynalı istihbaratçı Kiril Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, yalnızca Kiev’in değil, aynı... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya’da yayınlanan ‘Natsionalnaya Oborona’ (Ulusal Savunma) dergisi genel yayın yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kiril Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atamasının, yalnızca Zelenskiy’nin kararı olmadığını, aynı zamanda “Avrupa Birliği elitleri ile İngiltere istihbarat çevrelerinin girişimi” olduğunu söyledi.Korotçenko, bu atamanın ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını boşa çıkarmayı amaçladığını ve dünya kamuoyuna bir meydan okuma niteliğinde olduğunu ifade etti.Korotçenko, Budanov’un göreve getirilmesini sadece diplomatik çabaların boşa çıkarılması olarak değil, aynı zamanda Trump’a yönelik doğrudan siyasi bir saldırı olarak değerlendirdi.Korotçenko, Budanov’un atanmasının ardından Ukrayna’dan Rusya’ya ve hatta dünyanın başka yerlerine yönelik sabotaj ve terör faaliyetlerinin artabileceği uyarısında bulundu.Rus uzman, Ukrayna’nın dünya genelindeki diasporası ve GUR’a bağlı ajan yapılanmasının yabancı ülkelerde terör saldırılarına zemin hazırlayabileceğini de dikkat çekti.Son olarak Korotçenko, mevcut durumun, Rusya ve ABD arasında acil ve doğrudan askeri-siyasi istişareleri gerektirdiğini vurguladı.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.

