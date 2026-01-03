Türkiye
Rus uzman: Budanov'un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin başına atanması, Trump'a doğrudan bir meydan okuma
Rus uzman: Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin başına atanması, Trump’a doğrudan bir meydan okuma
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist İgor Korotçenko, Ukraynalı istihbaratçı Kiril Budanov'un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, yalnızca Kiev'in değil, aynı... 03.01.2026
Rusya’da yayınlanan ‘Natsionalnaya Oborona’ (Ulusal Savunma) dergisi genel yayın yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kiril Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atamasının, yalnızca Zelenskiy’nin kararı olmadığını, aynı zamanda “Avrupa Birliği elitleri ile İngiltere istihbarat çevrelerinin girişimi” olduğunu söyledi.Korotçenko, bu atamanın ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını boşa çıkarmayı amaçladığını ve dünya kamuoyuna bir meydan okuma niteliğinde olduğunu ifade etti.Korotçenko, Budanov’un göreve getirilmesini sadece diplomatik çabaların boşa çıkarılması olarak değil, aynı zamanda Trump’a yönelik doğrudan siyasi bir saldırı olarak değerlendirdi.Korotçenko, Budanov’un atanmasının ardından Ukrayna’dan Rusya’ya ve hatta dünyanın başka yerlerine yönelik sabotaj ve terör faaliyetlerinin artabileceği uyarısında bulundu.Rus uzman, Ukrayna’nın dünya genelindeki diasporası ve GUR’a bağlı ajan yapılanmasının yabancı ülkelerde terör saldırılarına zemin hazırlayabileceğini de dikkat çekti.Son olarak Korotçenko, mevcut durumun, Rusya ve ABD arasında acil ve doğrudan askeri-siyasi istişareleri gerektirdiğini vurguladı.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
Rus uzman: Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin başına atanması, Trump’a doğrudan bir meydan okuma

Rus askeri analist İgor Korotçenko, Ukraynalı istihbaratçı Kiril Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, yalnızca Kiev’in değil, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Londra elitlerinin desteklediği bir siyasi manevra olduğunu belirtti.
Rusya’da yayınlanan ‘Natsionalnaya Oborona’ (Ulusal Savunma) dergisi genel yayın yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kiril Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atamasının, yalnızca Zelenskiy’nin kararı olmadığını, aynı zamanda “Avrupa Birliği elitleri ile İngiltere istihbarat çevrelerinin girişimi” olduğunu söyledi.
Korotçenko, bu atamanın ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını boşa çıkarmayı amaçladığını ve dünya kamuoyuna bir meydan okuma niteliğinde olduğunu ifade etti.
Bu atama, yalnızca Zelenskiy’in kararı değil. Bunun arkasında açık biçimde AB elitleri ve özellikle MI6 gibi İngiliz istihbarat servislerinin yer aldığı Londra çevrelerinin etkisi söz konusu. Budanov aracılığıyla, İngilizler, ABD Başkanı Donald Trump’ın geliştirdiği barış planını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyorlar.
Korotçenko, Budanov’un göreve getirilmesini sadece diplomatik çabaların boşa çıkarılması olarak değil, aynı zamanda Trump’a yönelik doğrudan siyasi bir saldırı olarak değerlendirdi.
Bu karar, dünya toplumuna açık bir meydan okuma ve Trump’a doğrudan bir hakarettir. Ukrayna, artık herhangi bir çekince olmaksızın, başında uluslararası teröristlerin bulunduğu bir terör devleti haline gelmiştir ve bunun sonuçları olacaktır.
Korotçenko, Budanov’un atanmasının ardından Ukrayna’dan Rusya’ya ve hatta dünyanın başka yerlerine yönelik sabotaj ve terör faaliyetlerinin artabileceği uyarısında bulundu.
Özellikle, Budanov'un, Kiev yönetiminin terörist yollarla topyekün savaşı sürdürme arzularının önünde duran Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e doğrudan suikast girişiminde bulunması ihtimali göz ardı edilemez.
Rus uzman, Ukrayna’nın dünya genelindeki diasporası ve GUR’a bağlı ajan yapılanmasının yabancı ülkelerde terör saldırılarına zemin hazırlayabileceğini de dikkat çekti.
Ukrayna’nın dünya genelindeki diasporası ve halen Budanov’un kontrolünde olan istihbarat birimlerinin parçası olan gizli hücreler, küresel ölçekte ciddi tehditler oluşturabilir.
Son olarak Korotçenko, mevcut durumun, Rusya ve ABD arasında acil ve doğrudan askeri-siyasi istişareleri gerektirdiğini vurguladı.
Yeni gerçekler doğrultusunda, Kremlin ve Beyaz Saray arasında ivedilikle doğrudan askeri-politik temaslar kurulmalı. Böylelikle Kiev kaynaklı yeni terör eylemlerinin önüne geçilmesine yönelik ortak adımlar planlanabilir.
* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
