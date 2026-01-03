https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/somali-israilin-somalilandi-tanima-karari-dikkatleri-gazzeden-dagitma-amaclidir-1102454548.html

Somali: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı, dikkatleri Gazze'den dağıtma amaçlıdır

Somali: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı, dikkatleri Gazze'den dağıtma amaçlıdır

Sputnik Türkiye

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail'in Somaliland'ı tanıması kararının, dikkatlerin Gazze'den çekilmesi amaçlı... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-03T05:08+0300

2026-01-03T05:08+0300

2026-01-03T05:08+0300

dünya

gazze

somali

i̇srail

bm güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/02/1043499618_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_c0e768cf7eb32ab241383c88afa85cf8.jpg

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Somali’ye geçmesi nedeniyle aylık programı açıklamak için basın toplantısı düzenledi.Osman, İsrail’in, Somali’yi ülkenin kuzeybatısında 'soykırım' yapmakla suçlamasını 'şoke edici' olarak niteleyen Osman, şöyle konuştu:Osman, Somali’nin tarihinde yaşanan çatışmaların hiçbir şekilde soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze’den 1.5 milyon Filistinlinin Somaliland’e sürülmesine yönelik hedeflerini ise asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/iran-disisleri-bakanligi-iranin-her-turlu-saldiriya-verecegi-karsilik-hizli-olacak-1102454071.html

gazze

somali

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, somali, i̇srail, bm güvenlik konseyi