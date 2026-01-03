Türkiye
Somali: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı, dikkatleri Gazze'den dağıtma amaçlıdır
Somali: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı, dikkatleri Gazze'den dağıtma amaçlıdır
Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail'in Somaliland'ı tanıması kararının, dikkatlerin Gazze'den çekilmesi amaçlı
Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Somali’ye geçmesi nedeniyle aylık programı açıklamak için basın toplantısı düzenledi.Osman, İsrail’in, Somali’yi ülkenin kuzeybatısında 'soykırım' yapmakla suçlamasını 'şoke edici' olarak niteleyen Osman, şöyle konuştu:Osman, Somali’nin tarihinde yaşanan çatışmaların hiçbir şekilde soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze’den 1.5 milyon Filistinlinin Somaliland’e sürülmesine yönelik hedeflerini ise asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi:
Somali: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı, dikkatleri Gazze'den dağıtma amaçlıdır

05:08 03.01.2026
Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail'in Somaliland'ı tanıması kararının, dikkatlerin Gazze'den çekilmesi amaçlı olduğunu söyledi.
Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Somali’ye geçmesi nedeniyle aylık programı açıklamak için basın toplantısı düzenledi.
Osman, İsrail’in, Somali’yi ülkenin kuzeybatısında 'soykırım' yapmakla suçlamasını 'şoke edici' olarak niteleyen Osman, şöyle konuştu:
"Bunu, İsrail işgal güçlerinin Filistin topraklarında masum insanların öldürülmesi, yerinden edilmesi ve sivillerin kasten aç bırakılmasından dikkati dağıtmak için yaptıklarına inanıyoruz."
Osman, Somali’nin tarihinde yaşanan çatışmaların hiçbir şekilde soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze’den 1.5 milyon Filistinlinin Somaliland’e sürülmesine yönelik hedeflerini ise asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi:

Bu (Somaliland) fikir tamamen yıkım amaçlıdır; Gazze’deki Filistinlileri ortadan kaldırmaya çalışmak ve aynı zamanda dünyanın dikkatini Gazze ile Batı Şeria’da yaşanan vahşetlerden uzaklaştırmak amaçlanmaktadır.

DÜNYA
