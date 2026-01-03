https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disisleri-maduro-ve-esi-derhal-serbest-birakilmali-1102462753.html

Rusya Dışişleri: Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de tutulduğunun teyit edilmesi üzerine, Washington yönetimine çifti... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de bulunduğuna dair bilgilerin doğrulanmasının ardından, ABD yönetimine açık bir çağrıda bulunarak çiftin derhal serbest bırakılmasını istedi.Maduro’nun meşru ve demokratik yollarla iktidara gelmiş bir devlet başkanı olduğu vurgulanarak, ABD’nin bu tutumunun uluslararası hukuka ve egemenlik ilkesine açıkça aykırı olduğu belirtildi.

