Rusya Dışişleri: Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de tutulduğunun teyit edilmesi üzerine, Washington yönetimine çifti... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de bulunduğuna dair bilgilerin doğrulanmasının ardından, ABD yönetimine açık bir çağrıda bulunarak çiftin derhal serbest bırakılmasını istedi.Maduro’nun meşru ve demokratik yollarla iktidara gelmiş bir devlet başkanı olduğu vurgulanarak, ABD’nin bu tutumunun uluslararası hukuka ve egemenlik ilkesine açıkça aykırı olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de tutulduğunun teyit edilmesi üzerine, Washington yönetimine çifti derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de bulunduğuna dair bilgilerin doğrulanmasının ardından, ABD yönetimine açık bir çağrıda bulunarak çiftin derhal serbest bırakılmasını istedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de tutulduğuna dair doğrulanan bilgiler ışığında, ABD yönetimini bu tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru lideri ile eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz.
Maduro’nun meşru ve demokratik yollarla iktidara gelmiş bir devlet başkanı olduğu vurgulanarak, ABD’nin bu tutumunun uluslararası hukuka ve egemenlik ilkesine açıkça aykırı olduğu belirtildi.