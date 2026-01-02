Türkiye
Miroşnik: Zelenskiy, Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına İngilizlerin baskısıyla atadı
Miroşnik: Zelenskiy, Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına İngilizlerin baskısıyla atadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel yetkili büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov'un*, İngiliz istihbaratının baskısı... 02.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov’un, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanması fikrinin Vladimir Zelenski’ye ait olmadığını, bu atamanın İngiltere’nin dayatması sonucu gerçekleştiğini söyledi.Söz konusu atamanın Kiev’i olası müzakerelerde daha uzlaşmaz hale getireceğini ve Londra’nın Ukrayna üzerindeki etkisini artıracağını belirten Miroşnik, “Budanov’a Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığı görevini teklif etme fikri Zelenskiy’nin kendi inisiyatifi olamaz. Büyük olasılıkla ona dışarıdan, muhtemelen İngiliz patronları tarafından dayatıldı. Budanov’un MI6 başta olmak üzere İngiltere'nin istihbarat servisleriyle uzun süredir devam eden istikrarlı bağlantıları bulunuyor” dedi.Miroşnik, Budanov’un bu göreve getirilmesinin, Kiev’in Rusya ile yapılacak olası barış görüşmelerindeki tutumunu daha da sertleştireceğini vurgulayarak, “Bu atama, Zelenskiy’in ve çevresinin olası müzakerelere yönelik daha uzlaşmaz bir çizgi benimsemesine yol açacak. Aynı zamanda Zelenskiy’in çevresinde ‘İngiliz kanadının’ etkisini artırarak, hem Zelenskiy’i hem de ofisini Londra’nın doğrudan kontrolüne sokacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov’un, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanması fikrinin Vladimir Zelenski’ye ait olmadığını, bu atamanın İngiltere’nin dayatması sonucu gerçekleştiğini söyledi.
Söz konusu atamanın Kiev’i olası müzakerelerde daha uzlaşmaz hale getireceğini ve Londra’nın Ukrayna üzerindeki etkisini artıracağını belirten Miroşnik, “Budanov’a Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığı görevini teklif etme fikri Zelenskiy’nin kendi inisiyatifi olamaz. Büyük olasılıkla ona dışarıdan, muhtemelen İngiliz patronları tarafından dayatıldı. Budanov’un MI6 başta olmak üzere İngiltere'nin istihbarat servisleriyle uzun süredir devam eden istikrarlı bağlantıları bulunuyor” dedi.
Miroşnik, Budanov’un bu göreve getirilmesinin, Kiev’in Rusya ile yapılacak olası barış görüşmelerindeki tutumunu daha da sertleştireceğini vurgulayarak, “Bu atama, Zelenskiy’in ve çevresinin olası müzakerelere yönelik daha uzlaşmaz bir çizgi benimsemesine yol açacak. Aynı zamanda Zelenskiy’in çevresinde ‘İngiliz kanadının’ etkisini artırarak, hem Zelenskiy’i hem de ofisini Londra’nın doğrudan kontrolüne sokacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.
* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
