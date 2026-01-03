https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/mhp-genel-baskani-bahceliden-venezuella-aciklamasi-bizim-tarafimizdan-bilinen-ve-tanidik-bir-1102466384.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Venezüella açıklaması: 'Bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur'

MHP Genel Başkanı Bahçeli TV'de okunan mesajında, ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz... 03.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezüella'daki gelişmeleri değerlendirdiği mesajı CNN Türk'te okundu.Okunan mesajda Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:Bahçeli açıklamasını, "15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezüella'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır" cümleleriyle sonlandırdı.

