MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Venezüella açıklaması: 'Bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur'
MHP Genel Başkanı Bahçeli TV'de okunan mesajında, ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezüella'daki gelişmeleri değerlendirdiği mesajı CNN Türk'te okundu.Okunan mesajda Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:Bahçeli açıklamasını, "15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezüella'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır" cümleleriyle sonlandırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezüella'daki gelişmeleri değerlendirdiği mesajı CNN Türk'te okundu.
Okunan mesajda Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:
ABD'nin Venezüella'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.
Bahçeli açıklamasını, "15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezüella'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır" cümleleriyle sonlandırdı.