Meksika'da meydana gelen depremde 12 kişi yaralandı

Meksika Şehri’nde 6.5 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaralandı, sarsıntı başkentle birlikte çok sayıda eyalette hissedilmiştir. 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Meksika Şehri Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı açıklamada, başkentte meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonucu 12 kişinin yaralandığını söyledi.Belediye başkanı yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 12 kişi yaralandı, beş direk ve dört ağaç devrildi, çeşitli mahallelerde 18 elektrik kesintisi şikayeti alındı" dedi.Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, güneydeki Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntılar Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tabasco ve Colima eyaletlerinde de hissedildi.

