Meksika'da 6.m büyüklüğünde deprem, devlet başkanı Sheinbaum basın toplantısında yakalandı
Meksika’da 6.m büyüklüğünde deprem, devlet başkanı Sheinbaum basın toplantısında yakalandı
Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meksika lideri Sheinbaum, deprem sırasında basın toplantısındaydı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Ulusal Sismoloji Servisi, depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan San Marcos’un 14 kilometre güneybatısında bulunduğunu açıkladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerel saatle sabah 08.00 civarında, bir liman ve tatil beldesi olan Acapulco’nun doğusunda meydana geldiğini bildirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda, Guerrero Valisi ile görüştüğünü ve ilk belirlemelere göre eyalette ciddi bir hasar bildirilmediğini duyurdu. Sheinbaum ayrıca başkent Meksiko’da da herhangi bir hasar tespit edilmediğini söyledi.Basın toplantısı sırasında depreme yakalandıDepremin, Devlet Başkanı Sheinbaum’un sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı sırasında meydana geldiği belirtildi. Toplantı esnasında deprem alarmlarının çaldığı, Sheinbaum’un gazetecilerle birlikte sakin bir şekilde binayı boşalttığı ifade edildi.Yetkililer, bölgede artçı sarsıntılara karşı teyakkuzun sürdüğünü bildirdi.Meksika'daki büyük depremler
17:43 02.01.2026 (güncellendi: 18:27 02.01.2026)
Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meksika lideri Sheinbaum, deprem sırasında basın toplantısındaydı.
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Ulusal Sismoloji Servisi, depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan San Marcos’un 14 kilometre güneybatısında bulunduğunu açıkladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerel saatle sabah 08.00 civarında, bir liman ve tatil beldesi olan Acapulco’nun doğusunda meydana geldiğini bildirdi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda, Guerrero Valisi ile görüştüğünü ve ilk belirlemelere göre eyalette ciddi bir hasar bildirilmediğini duyurdu.
Sheinbaum ayrıca başkent Meksiko’da da herhangi bir hasar tespit edilmediğini söyledi.

Basın toplantısı sırasında depreme yakalandı

Depremin, Devlet Başkanı Sheinbaum’un sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı sırasında meydana geldiği belirtildi.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum
Toplantı esnasında deprem alarmlarının çaldığı, Sheinbaum’un gazetecilerle birlikte sakin bir şekilde binayı boşalttığı ifade edildi.
Yetkililer, bölgede artçı sarsıntılara karşı teyakkuzun sürdüğünü bildirdi.

Meksika'daki büyük depremler

Meksika'da 19 Eylül 1985’te meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki deprem, resmi rakamlara göre çoğu Meksiko’da olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açarak kentin büyük bir bölümünü yerle bir etmişti.
2017’de, yine 19 Eylül’de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki bir başka depremde ise çoğu Meksiko’da olmak üzere 369 kişi yaşamını yitirmişti.
