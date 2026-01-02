https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/meksikanin-guerrero-eyaletinde-63-buyuklugunde-deprem-1102448436.html

Meksika’da 6.m büyüklüğünde deprem, devlet başkanı Sheinbaum basın toplantısında yakalandı

Meksika’da 6.m büyüklüğünde deprem, devlet başkanı Sheinbaum basın toplantısında yakalandı

Sputnik Türkiye

Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meksika lideri Sheinbaum, deprem sırasında basın toplantısındaydı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T17:43+0300

2026-01-02T17:43+0300

2026-01-02T18:27+0300

dünya

deprem

meksika

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Ulusal Sismoloji Servisi, depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan San Marcos’un 14 kilometre güneybatısında bulunduğunu açıkladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerel saatle sabah 08.00 civarında, bir liman ve tatil beldesi olan Acapulco’nun doğusunda meydana geldiğini bildirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda, Guerrero Valisi ile görüştüğünü ve ilk belirlemelere göre eyalette ciddi bir hasar bildirilmediğini duyurdu. Sheinbaum ayrıca başkent Meksiko’da da herhangi bir hasar tespit edilmediğini söyledi.Basın toplantısı sırasında depreme yakalandıDepremin, Devlet Başkanı Sheinbaum’un sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı sırasında meydana geldiği belirtildi. Toplantı esnasında deprem alarmlarının çaldığı, Sheinbaum’un gazetecilerle birlikte sakin bir şekilde binayı boşalttığı ifade edildi.Yetkililer, bölgede artçı sarsıntılara karşı teyakkuzun sürdüğünü bildirdi.Meksika'daki büyük depremler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/prof-dr-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-istanbulu-depremden-bu-cukurlar-koruyor-1102435316.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, meksika, abd