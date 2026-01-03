https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/lavrov-venezuella-devlet-baskan-yardimcisi-ile-gorustu-1102462033.html
Lavrov, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un, ABD'nin silahlı saldırganlığı karşısında Venezüella halkına destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.Görüşmeye ilişkin öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un, ABD'nin silahlı saldırganlığı karşısında Venezüella halkına destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.
Görüşmeye ilişkin öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Lavrov, ABD'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırı karşısında Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Rusya'nın, Venezüella’nın ulusal çıkarları ve egemenliğini korumayı amaçlayan Caracas yönetiminin tutumunu desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.
Görüşmede taraflar, krizin daha da tırmanmaması gerektiği görüşünde birleşerek çözüm yolunun diyalogdan geçtiğine dikkat çekti.
Lavrov, Rusya ile Venezüella arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi.