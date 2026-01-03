https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/dmitriy-medvedev-abdnin-venezuella-saldirisini-elestirdi-abdnin-baris-gucu-operasyonunun-mukemmel-1102460267.html
Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirdi: 'ABD'nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezüella'da yaşananları 'ABD'nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği' olarak nitelendirdi.
Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirdi: 'ABD’nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği'
16:51 03.01.2026 (güncellendi: 16:56 03.01.2026)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezüella’da yaşananları 'ABD’nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği' olarak nitelendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirerek durumu,' ABD’nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği' olarak değerlendirdi.
'Venezüella, ABD’ye hiçbir tehditte bulunmadı'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezüella'daki durumu yorumlarken, bu operasyonun ABD'ye hiçbir tehdit oluşturmadığı halde, bağımsız bir ülkede gerçekleştirilen sert bir askeri müdahale olduğunu belirtti.
Medvedev açıklamasında, "Bağımsız bir ülkede, ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığı halde gerçekleştirilen sert bir askeri operasyon" dedi.
Medvedev, ABD'nin Venezüella’daki eylemlerini 'Nobel’e giden bir başka parlak adım' olarak değerlendirerek, “Latin Amerika’da garanti edilmiş bir sevgi var. Çünkü Monroe Doktrini orada oldukça popüler. Kısacası, bir başka parlak adım daha Nobel’e” dedi.
'Karakas'taki operasyon, nükleer cephaneliğin ülkenin korunmasının garantisi olduğunu kanıtladı'
Medvedev, Karakas’ta yapılan operasyonun, her ülkenin silahlı kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlendirmesi gerektiğini ve 'zengin küstahların anayasal düzeni değiştirmelerine izin verilmemesi gerektiğini' gösterdiğini belirtti.
Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Karakas’taki operasyon, her devlete silahlı kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlendirmesi gerektiğini ve zengin küstahların sadece petrol ya da başka bir şey için anayasal düzeni kolayca değiştirmelerine izin verilmemesi gerektiğini kanıtlayan en iyi örnek oldu. Ülkenin güvenli şekilde korunmasını garanti altına alacak en güçlü güç sadece nükleer cephaneliktir! Yaşasın nükleer silahlar!
'Demokratik Avrupa neredeyse tamamen sessiz'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezülla'daki duruma karşı 'demokratik Avrupa'dan' neredeyse tamamen sessiz kaldığını vurguladı.