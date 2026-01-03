https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/dmitriy-medvedev-abdnin-venezuella-saldirisini-elestirdi-abdnin-baris-gucu-operasyonunun-mukemmel-1102460267.html

Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirdi: 'ABD'nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği'

Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirdi: 'ABD’nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği'

03.01.2026

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezüella saldırısını eleştirerek durumu,' ABD’nin barış gücü operasyonunun mükemmel bir örneği' olarak değerlendirdi.'Venezüella, ABD’ye hiçbir tehditte bulunmadı'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezüella'daki durumu yorumlarken, bu operasyonun ABD'ye hiçbir tehdit oluşturmadığı halde, bağımsız bir ülkede gerçekleştirilen sert bir askeri müdahale olduğunu belirtti.Medvedev açıklamasında, "Bağımsız bir ülkede, ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığı halde gerçekleştirilen sert bir askeri operasyon" dedi.Medvedev, ABD'nin Venezüella’daki eylemlerini 'Nobel’e giden bir başka parlak adım' olarak değerlendirerek, “Latin Amerika’da garanti edilmiş bir sevgi var. Çünkü Monroe Doktrini orada oldukça popüler. Kısacası, bir başka parlak adım daha Nobel’e” dedi.'Karakas'taki operasyon, nükleer cephaneliğin ülkenin korunmasının garantisi olduğunu kanıtladı'Medvedev, Karakas’ta yapılan operasyonun, her ülkenin silahlı kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlendirmesi gerektiğini ve 'zengin küstahların anayasal düzeni değiştirmelerine izin verilmemesi gerektiğini' gösterdiğini belirtti.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Demokratik Avrupa neredeyse tamamen sessiz'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Venezülla'daki duruma karşı 'demokratik Avrupa'dan' neredeyse tamamen sessiz kaldığını vurguladı.

