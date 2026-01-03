https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/kucukcekmecede-silahli-saldiri-2-olu-1-yarali-1102453471.html
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T00:10+0300
2026-01-03T00:10+0300
2026-01-03T00:10+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a2c26bcc33c7b1cc93e179038ffdb4c1.jpg
Küçükçekmece'deki Aşık Veysel Caddesi’nde 3 kişiye ateş açan motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu yaşamını yitirirken, Levent Ö’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/altin-portakal-odullu-yonetmen-seren-yuceye-silahli-saldiri-1102365253.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de204e7825721a31c0f0b73d6987c2a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, silahlı saldırı
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, silahlı saldırı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Küçükçekmece'deki Aşık Veysel Caddesi’nde 3 kişiye ateş açan motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu yaşamını yitirirken, Levent Ö’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.