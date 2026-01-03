Türkiye
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Küçükçekmece'deki Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye ateş açan motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu yaşamını yitirirken, Levent Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.
00:10 03.01.2026
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Küçükçekmece'deki Aşık Veysel Caddesi’nde 3 kişiye ateş açan motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu yaşamını yitirirken, Levent Ö’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.
