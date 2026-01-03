https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/kucukcekmecede-silahli-saldiri-2-olu-1-yarali-1102453471.html

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'deki Aşık Veysel Caddesi’nde 3 kişiye ateş açan motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu yaşamını yitirirken, Levent Ö’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.

