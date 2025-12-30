Türkiye
Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı
Ünlü yönetmen Seren Yüce Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Altın Portakal ödüllü film yönetmeni Seren Yüce, Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan yönetmen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kurye kılığında geldi"Çoğunluk" filminin yönetmeni Seren Yüce'nin Şişli'deki evine gelen kurye kıyafetli saldırgan, Yüce’nin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı. Yaralanan Yüce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan ise kayıplara karıştı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
13:15 30.12.2025 (güncellendi: 13:24 30.12.2025)
Ünlü yönetmen Seren Yüce Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı.
