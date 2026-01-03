Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan acil çağrı: 'Karakas bombalanıyor', BM ve OAS toplantıya çağrıldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan acil çağrı: 'Karakas bombalanıyor', BM ve OAS toplantıya çağrıldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’nın bombalandığını öne sürerek Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütüne acil toplantı çağrısında... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle ilgili uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’nın başkenti Karakas’ın bombalandığını açıkladı.BM ve OAS’ye acil toplantı çağrısıPetro, hem Birleşmiş Milletler hem de Amerikan Devletleri Örgütü’nün derhal toplanması gerektiğini vurguladı. Kolombiya lideri, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırı düzenlediği iddialarının uluslararası düzeyde ele alınmasını istedi.“Karakas bombalanıyor”Petro’nun paylaşımında, “Karakas şu anda bombalanıyor. Dünyaya dikkat: Venezuela’ya saldırdılar. Füze atıyorlar” ifadeleri yer aldı. Açıklama, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.Gözler uluslararası kurumlardan gelecek yanıttaPetro’nun çağrısının ardından Karakas’ta yaşananlara ilişkin BM ve OAS’den henüz resmî bir açıklama gelmedi. Diplomatik kaynaklar, konunun uluslararası gündeme taşınmasının Latin Amerika ve küresel güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceğine dikkat çekiyor.
10:31 03.01.2026 (güncellendi: 11:17 03.01.2026)
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone ol
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’nın bombalandığını öne sürerek Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütüne acil toplantı çağrısında bulundu. Petro, Karakas’a füze saldırısı düzenlendiğini duyururken, bölgesel ve küresel kriz endişesi derinleşti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle ilgili uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’nın başkenti Karakas’ın bombalandığını açıkladı.

BM ve OAS’ye acil toplantı çağrısı

Petro, hem Birleşmiş Milletler hem de Amerikan Devletleri Örgütü’nün derhal toplanması gerektiğini vurguladı. Kolombiya lideri, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırı düzenlediği iddialarının uluslararası düzeyde ele alınmasını istedi.

“Karakas bombalanıyor”

Petro’nun paylaşımında, “Karakas şu anda bombalanıyor. Dünyaya dikkat: Venezuela’ya saldırdılar. Füze atıyorlar” ifadeleri yer aldı. Açıklama, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

Gözler uluslararası kurumlardan gelecek yanıtta

Petro’nun çağrısının ardından Karakas’ta yaşananlara ilişkin BM ve OAS’den henüz resmî bir açıklama gelmedi. Diplomatik kaynaklar, konunun uluslararası gündeme taşınmasının Latin Amerika ve küresel güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceğine dikkat çekiyor.
