Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan acil çağrı: 'Karakas bombalanıyor', BM ve OAS toplantıya çağrıldı
10:31 03.01.2026 (güncellendi: 11:17 03.01.2026)
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’nın bombalandığını öne sürerek Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütüne acil toplantı çağrısında bulundu. Petro, Karakas’a füze saldırısı düzenlendiğini duyururken, bölgesel ve küresel kriz endişesi derinleşti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle ilgili uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’nın başkenti Karakas’ın bombalandığını açıkladı.
BM ve OAS’ye acil toplantı çağrısı
Petro, hem Birleşmiş Milletler hem de Amerikan Devletleri Örgütü’nün derhal toplanması gerektiğini vurguladı. Kolombiya lideri, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırı düzenlediği iddialarının uluslararası düzeyde ele alınmasını istedi.
Petro’nun paylaşımında, “Karakas şu anda bombalanıyor. Dünyaya dikkat: Venezuela’ya saldırdılar. Füze atıyorlar” ifadeleri yer aldı. Açıklama, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
Gözler uluslararası kurumlardan gelecek yanıtta
Petro’nun çağrısının ardından Karakas’ta yaşananlara ilişkin BM ve OAS’den henüz resmî bir açıklama gelmedi. Diplomatik kaynaklar, konunun uluslararası gündeme taşınmasının Latin Amerika ve küresel güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceğine dikkat çekiyor.