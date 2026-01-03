https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/japonya-basbakani-takaichi-trump-ile-bahar-aylarinda-gorusecegini-acikladi-1102454416.html

Japonya Başbakanı Takaichi, Trump ile bahar aylarında görüşeceğini açıkladı

2026-01-03T03:43+0300

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaparak, bu baharda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin koordinasyonu konusunda anlaştı.Takaichi, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, kendisini ABD'ye davet edenin Trump olduğunu söyledi.Takaichi ve Trump ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Güney Kore ile iş birliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturma yolunda ilerlemenin önemini teyit ettiler.Japonya Başbakanı ayrıca, 2026'da kutlanacak olan ABD'nin 250. yıldönümü vesilesiyle Trump'ı tebrik etti.Aralık ayı sonunda medyada, Takaichi'nin göreve geldikten sonra ilk kez Mart 2026 sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre Takaichi, Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirve görüşmeleri öncesinde Trump ile görüşmeyi umuyor. Tokyo başlangıçta, olağan parlamento oturumunun açılışından hemen önce, Ocak ayını önermişti, ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

