https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/japonya-basbakani-takaichi-trump-ile-bahar-aylarinda-gorusecegini-acikladi-1102454416.html
Japonya Başbakanı Takaichi, Trump ile bahar aylarında görüşeceğini açıkladı
Japonya Başbakanı Takaichi, Trump ile bahar aylarında görüşeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde bu baharda ABD ziyareti konusunda mutabakata vardıklarını ve ikili... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T03:43+0300
2026-01-03T03:43+0300
2026-01-03T03:43+0300
dünya
abd
donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
tokyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101016398_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9430a13ff6b960a1a79c1d36f04ecf37.jpg
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaparak, bu baharda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin koordinasyonu konusunda anlaştı.Takaichi, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, kendisini ABD'ye davet edenin Trump olduğunu söyledi.Takaichi ve Trump ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Güney Kore ile iş birliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturma yolunda ilerlemenin önemini teyit ettiler.Japonya Başbakanı ayrıca, 2026'da kutlanacak olan ABD'nin 250. yıldönümü vesilesiyle Trump'ı tebrik etti.Aralık ayı sonunda medyada, Takaichi'nin göreve geldikten sonra ilk kez Mart 2026 sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre Takaichi, Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirve görüşmeleri öncesinde Trump ile görüşmeyi umuyor. Tokyo başlangıçta, olağan parlamento oturumunun açılışından hemen önce, Ocak ayını önermişti, ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/aspirin-aciklamasindan-sonra-trump-yine-bilissel-saglik-testine-girdi-hicbir-baskanin-cesaret-1102452566.html
tokyo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101016398_295:0:1495:900_1920x0_80_0_0_32023cbf02a4f55f79bccf23f18bfc58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, tokyo
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, tokyo
Japonya Başbakanı Takaichi, Trump ile bahar aylarında görüşeceğini açıkladı
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde bu baharda ABD ziyareti konusunda mutabakata vardıklarını ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik iş birliğinin önemini teyit ettiklerini açıkladı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaparak, bu baharda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin koordinasyonu konusunda anlaştı.
Takaichi, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, kendisini ABD'ye davet edenin Trump olduğunu söyledi.
Takaichi ve Trump ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Güney Kore ile iş birliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturma yolunda ilerlemenin önemini teyit ettiler.
Japonya Başbakanı ayrıca, 2026'da kutlanacak olan ABD'nin 250. yıldönümü vesilesiyle Trump'ı tebrik etti.
Aralık ayı sonunda medyada, Takaichi'nin göreve geldikten sonra ilk kez Mart 2026 sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.
Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre Takaichi, Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirve görüşmeleri öncesinde Trump ile görüşmeyi umuyor. Tokyo başlangıçta, olağan parlamento oturumunun açılışından hemen önce, Ocak ayını önermişti, ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.